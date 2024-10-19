صدارة مرموش في خطر.. هاتريك كين يقود بايرن للفوز على شتوتجارت.. وإصابة قبل مواجهة برشلونة

حقق بايرن ميونيخ انتصارا كبيرا على منافسه شتوتجارت بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل هاري كين هاتريك لبايرن بالإضافة إلى هدف كينجسلي كومان.

وقلص هاري كين فارق الأهداف في سباق هدافي الدوري الألماني مع الدولي المصري عمر مرموش إلى هدف واحد فقط، إذ يتصدر مرموش القائمة بـ9 أهداف، بينما يأني كين في الوصافة بـ8 أهداف.

ووصل هاري كين للهاتريك رقم 7 مع الفريق البافاري.

ولعب جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ مباراته رقم 400 في جميع البطولات مع بايرن منذ ظهوره للمرة الأولى في أغسطس 2015.

لا يوجد من لعب أكثر من كيميتش إلا زميله في الفريق توماس مولر إذ شارك في 411 مباراة.

وافتتح هاري كين النتيجة في الدقيقة 57 من صناعة كيميتش إذ سدد الإنجليزي كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

وأضاف كين الهدف الثاني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60.

وأكمل كين الهاتريك في الدقيقة 80 بعدما ارتدت الكرة له من داخل منطقة الجزاء.

واختتم كومان أهداف فريقه في الدقيقة 89 بعد تسديدة في الزاوية البعيدة.

النبأ السيء لجماهير بايرن ميونيخ هو إصابة أليكساندر بافلوفيتش في الدقيقة الثامنة ودخول جواو بالينيا بدلا منه، وذلك قبل مباراة الفريق المقبلة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز وصل بايرن ميونيخ للنقطة 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني ويتساوى لايبزيج معه في النقاط.

بينما توقف رصيد شتوتجارت عند النقطة التاسعة في المركز التاسع.

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