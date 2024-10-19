صدارة مرموش في خطر.. هاتريك كين يقود بايرن للفوز على شتوتجارت.. وإصابة قبل مواجهة برشلونة

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 22:18

كتب : محمد رؤوف

هاري كين - بايرن ميونيخ

حقق بايرن ميونيخ انتصارا كبيرا على منافسه شتوتجارت بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل هاري كين هاتريك لبايرن بالإضافة إلى هدف كينجسلي كومان.

وقلص هاري كين فارق الأهداف في سباق هدافي الدوري الألماني مع الدولي المصري عمر مرموش إلى هدف واحد فقط، إذ يتصدر مرموش القائمة بـ9 أهداف، بينما يأني كين في الوصافة بـ8 أهداف.

أخبار متعلقة:
من أجل المصابين بعمى الألوان.. بايرن ميونيخ يعدل شعاره Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 بايرن ميونيخ يعلن غياب ثنائي فرنسا وموقف هاري كين المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: مرموش يتمتع بغريزة قاتلة في الوقت الحالي

ووصل هاري كين للهاتريك رقم 7 مع الفريق البافاري.

ولعب جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ مباراته رقم 400 في جميع البطولات مع بايرن منذ ظهوره للمرة الأولى في أغسطس 2015.

لا يوجد من لعب أكثر من كيميتش إلا زميله في الفريق توماس مولر إذ شارك في 411 مباراة.

وافتتح هاري كين النتيجة في الدقيقة 57 من صناعة كيميتش إذ سدد الإنجليزي كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

وأضاف كين الهدف الثاني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60.

وأكمل كين الهاتريك في الدقيقة 80 بعدما ارتدت الكرة له من داخل منطقة الجزاء.

واختتم كومان أهداف فريقه في الدقيقة 89 بعد تسديدة في الزاوية البعيدة.

النبأ السيء لجماهير بايرن ميونيخ هو إصابة أليكساندر بافلوفيتش في الدقيقة الثامنة ودخول جواو بالينيا بدلا منه، وذلك قبل مباراة الفريق المقبلة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز وصل بايرن ميونيخ للنقطة 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني ويتساوى لايبزيج معه في النقاط.

بينما توقف رصيد شتوتجارت عند النقطة التاسعة في المركز التاسع.

بايرن ميونيخ هاري كين الدوري الألماني شتوتجارت عمر مرموش
نرشح لكم
3 دقائق كافية لـ مودريتش.. ريال مدريد يخطف الفوز من سيلتا فيجو أرتيتا: من الصعب الفوز في الدوري بـ10 لاعبين.. ومجهودنا ليس كافيا للانتصار على بورنموث مدير يوفنتوس: بوجبا كان لاعبا رائعا ولكن الفريق مكتمل الآن الدوري الإيطالي - ميلان ينتصر على أودينيزي بهدف شوكويزي انتهت الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (1)-(2) ريال مدريد غاب ساكا فخسر الجنرز.. بورنموث يٌسقط أرسنال بثنائية تشكيل ريال مدريد – عودة كورتوا أساسيا وغياب مودريتش ضد سيلتا فيجو كأس البرتغال - كوكا يواصل التسجيل ويقود ريو أفي للدور المقبل
أخر الأخبار
تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. تفوق أحمر بلا هزيمة 41 دقيقة | الدوري المصري
تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز.. تفوق أبيض كبير مقابل خسارة واحدة 42 دقيقة | الدوري المصري
3 دقائق كافية لـ مودريتش.. ريال مدريد يخطف الفوز من سيلتا فيجو ساعة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: من الصعب الفوز في الدوري بـ10 لاعبين.. ومجهودنا ليس كافيا للانتصار على بورنموث ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر المصري – تعرف على معلقي نصف النهائي.. رباعي مصري وثنائي إماراتي 2 ساعة | الدوري المصري
السوبر المصري - الغندور حكما لمباراة الأهلي ضد سيراميكا 2 ساعة | الدوري المصري
السوبر المصري – محمد معروف حكما لمباراة الزمالك ضد بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
ملاعب الدوري - 45 مباراة في استاد القاهرة يفسران العدد الكبير للقاءات الأهلي والزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال