بمشاركة كاملة لـ عبد القادر وحمدي فتحي.. قطر يهزم الوكرة

فاز فريق قطر على ضيفه الوكرة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من دوري نجوم قطر.

ونجح فريق قطر الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري أحمد عبد القادر في الفوز على الوكرة الذي يضم حمدي فتحي.

وشارك الثنائي المصري في المباراة بالكامل.

ورفع قطر رصيده إلى النقطة 7 في المركز العاشر بجدول الترتيب.

وتجمد رصيد الوكرة عند النقطة 11 في المركز الخامس.

تقدم الوكرة في الدقيقة 24 بهدف سجله ريكاردو جوميز.

ثم تعادل قطر بتسديدة صاروخية بعيدة المدى عن طريق عيسى أحمد.

قبل أن يضيف خالد أحمد محمودي هدف فوز قطر في الدقيقة 87.

وتعد المشاركة هي رقم 10 لحمدي فتحي مع فريقه الوكرة هذا الموسم في مختلف البطولات وخلالها قدم تمريرة حاسمة واحدة.

بينما شارك أحمد عبد القادر في 4 مباريات مع قطر وسجل هدفين.

وكان أحمد عبد القادر انضم لصفوف قطر بداية الموسم الجاري قادما من الأهلي على سبيل الإعارة.

أما حمدي فتحي انتقل للوكرة بداية الموسم الماضي من الأهلي بشكل نهائي.

video:1