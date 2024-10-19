الدوري الإيطالي - ميلان ينتصر على أودينيزي بهدف شوكويزي

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 21:59

كتب : FilGoal

صامويل شوكويزي - ميلان

انتصر ميلان بـ 10 لاعبين على أودينيزي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي بهدف دون رد.

سجل هدف اللقاء صامويل شوكويزي.

وارتفع رصيد ميلان لـ 14 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر.

أخبار متعلقة:
بوليسيتش: ميلان غير مسيرتي إلى الأفضل وكيل ثيو هيرنانديز: التجديد؟ لم نتحدث مع مسؤولي ميلان منذ 4 أشهر إهانة الحكم تحرم ميلان من ثيو هيرنانديز لاعب إنتر السابق: كنت أشجع ميلان منذ صغري.. وموقفي في تشيلسي

فيما تكبد أودينيزي ثالث خسارة له هذا الموسم في آخر 4 مباريات وتوقف رصيده عند 13 نقطة.

ولأول مرة يسجل شوكويزي بقميص ميلان هذا الموسم بعد سلسلة تمريرات سريعة أودعها بتسديدة أرضية على يمين الحارس في الدقيقة 13.

وتعرض تيجاني رينيدرز لبطاقة حمراء مباشرة بعد عرقلة مهاجم أودينيزي المنفرد.

وألغت تقنية الفيديو هدفا بسبب التسلل لصالح أودينيزي في الدقيقة 45+1.

ولم يشارك رافائيل لياو طيلة أحداث المباراة إذ ظل على مقاعد البدلاء.

وأهدر تامي أبراهام بغرابة فرصة تسجيل هدف تعزيز تقدم ميلان بغرابة.

وفي الدقيقة 90+5 سجل كريستيان كاباسيلي هدفا ألغي بعد 4 دقائق من المراجعة بسبب التسلل.

وانتهت المباراة بفوز ميلان بعدما خسر بنفس النتيجة هذا في سان سيرو الموسم الماضي.

ميلان أودينيزي نابولي - أودينيزي - الدوري الإيطالي
نرشح لكم
3 دقائق كافية لـ مودريتش.. ريال مدريد يخطف الفوز من سيلتا فيجو أرتيتا: من الصعب الفوز في الدوري بـ10 لاعبين.. ومجهودنا ليس كافيا للانتصار على بورنموث مدير يوفنتوس: بوجبا كان لاعبا رائعا ولكن الفريق مكتمل الآن صدارة مرموش في خطر.. هاتريك كين يقود بايرن للفوز على شتوتجارت.. وإصابة قبل مواجهة برشلونة انتهت الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (1)-(2) ريال مدريد غاب ساكا فخسر الجنرز.. بورنموث يٌسقط أرسنال بثنائية تشكيل ريال مدريد – عودة كورتوا أساسيا وغياب مودريتش ضد سيلتا فيجو كأس البرتغال - كوكا يواصل التسجيل ويقود ريو أفي للدور المقبل
أخر الأخبار
تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. تفوق أحمر بلا هزيمة 41 دقيقة | الدوري المصري
تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز.. تفوق أبيض كبير مقابل خسارة واحدة 42 دقيقة | الدوري المصري
3 دقائق كافية لـ مودريتش.. ريال مدريد يخطف الفوز من سيلتا فيجو ساعة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: من الصعب الفوز في الدوري بـ10 لاعبين.. ومجهودنا ليس كافيا للانتصار على بورنموث ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر المصري – تعرف على معلقي نصف النهائي.. رباعي مصري وثنائي إماراتي 2 ساعة | الدوري المصري
السوبر المصري - الغندور حكما لمباراة الأهلي ضد سيراميكا 2 ساعة | الدوري المصري
السوبر المصري – محمد معروف حكما لمباراة الزمالك ضد بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
ملاعب الدوري - 45 مباراة في استاد القاهرة يفسران العدد الكبير للقاءات الأهلي والزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال