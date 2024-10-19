الدوري الإيطالي - ميلان ينتصر على أودينيزي بهدف شوكويزي

انتصر ميلان بـ 10 لاعبين على أودينيزي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي بهدف دون رد.

سجل هدف اللقاء صامويل شوكويزي.

وارتفع رصيد ميلان لـ 14 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر.

فيما تكبد أودينيزي ثالث خسارة له هذا الموسم في آخر 4 مباريات وتوقف رصيده عند 13 نقطة.

ولأول مرة يسجل شوكويزي بقميص ميلان هذا الموسم بعد سلسلة تمريرات سريعة أودعها بتسديدة أرضية على يمين الحارس في الدقيقة 13.

"أخيراً النيجيري حضر في السان سيرو" ⭐️ الميلان يتقدم بالهدف الأول من جملة فنية رائعة يُنهيها صامويل تشوكويزي بنجاح في شباك أودينيزي ⚽️#ميلان_أودينيزي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/oTMZPcHAXv — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 19, 2024

وتعرض تيجاني رينيدرز لبطاقة حمراء مباشرة بعد عرقلة مهاجم أودينيزي المنفرد.

وألغت تقنية الفيديو هدفا بسبب التسلل لصالح أودينيزي في الدقيقة 45+1.

ولم يشارك رافائيل لياو طيلة أحداث المباراة إذ ظل على مقاعد البدلاء.

وأهدر تامي أبراهام بغرابة فرصة تسجيل هدف تعزيز تقدم ميلان بغرابة.

" لقطة من لقطات تامي أبراهام المعتادة " ⚠️ شاهد هذه الفرصة الغريبة الضائعة من تامي أبراهام أمام مرمى أودينيزي📹#ميلان_أودينيزي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/4pmpM6WoFF — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 19, 2024

وفي الدقيقة 90+5 سجل كريستيان كاباسيلي هدفا ألغي بعد 4 دقائق من المراجعة بسبب التسلل.

بعد العودة إلى الـVAR ⚠️ الحكم يقوم بإلغاء هدف أودينيزي.. شاهد اللقطة واحكم 📹#ميلان_أودينيزي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/OGkHFv2tPi — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 19, 2024

وانتهت المباراة بفوز ميلان بعدما خسر بنفس النتيجة هذا في سان سيرو الموسم الماضي.