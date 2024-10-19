انتهت الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (1)-(2) ريال مدريد

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 21:59

كتب : FilGoal

مباراة ليل وريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 66: جوووووووووول فينيسيوس جونيور بعد انفراد ومراوغة حارس المرمى من تمريرة رائعة.

ق 54: جووووووول عن طريق فينيسيوس جونيور لكن لم يحتسب لداعي التسلل.

ق 51: جووووووووووول ويليوت بعد عرضية أرضية ثم سدد الكرة مباشرة في المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 21: جوووووووووول كيليان مبابي من تسديدة صاروخية بعيدة المدى.

ق 8: ويليوت سويدبيرج يهدر انفرادا تاما بتيبو كورتوا من منتصف الملعب وركض حتى سدد وتصدى لها كورتوا بنجاح.

بداية المباراة

ريال مدريد
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