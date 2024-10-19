انتهت الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (1)-(2) ريال مدريد
السبت، 19 أكتوبر 2024 - 21:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
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انتهت
ق 66: جوووووووووول فينيسيوس جونيور بعد انفراد ومراوغة حارس المرمى من تمريرة رائعة.
ق 54: جووووووول عن طريق فينيسيوس جونيور لكن لم يحتسب لداعي التسلل.
ق 51: جووووووووووول ويليوت بعد عرضية أرضية ثم سدد الكرة مباشرة في المرمى.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 21: جوووووووووول كيليان مبابي من تسديدة صاروخية بعيدة المدى.
ق 8: ويليوت سويدبيرج يهدر انفرادا تاما بتيبو كورتوا من منتصف الملعب وركض حتى سدد وتصدى لها كورتوا بنجاح.
بداية المباراة
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