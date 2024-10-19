لائحة الدوري المصري 2024-2025 (السب والضرب) - شريط المباراة يغني عن التقرير.. وعقوبة لكل ضرر
السبت، 19 أكتوبر 2024 - 21:37
كتب : أحمد الخولي
لم يعُد تقرير الحكم هو المصدر الوحيد لالتقاط مخالفات الاعتداء، حيث صار شريط المباراة الأصلي مصدرا لالتقاط حالات ضرب لاعب للآخر وفق لائحة الدوري المصري للموسم الجديد 2024-2025.
مخالفة ضرب لاعب للآخر صارت تستوجب الإيقاف لـ 3 مباريات في المرة الأولى بنص اللائحة، أما ضرب اللاعب لأحد أفراد الأجهزة الفنية فيعني الإيقاف لـ 6 مباريات.
وإليكم لائحة عقوبات المخالفات التي تتضمن الضرب والسب في الملاعب:
التلفظ بعبارات بذيئة أو إصدار حركات فاضحة أو رش المياه تجاه اللاعبين أو الجهاز الفني أو الجماهير:
الإيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه في المرة الأولى - 4 مباريات و30 ألف جنيه في الثانية - 5 مباريات و50 ألف جنيه في الثالثة - 6 مباريات و80 ألف جنيه في الرابعة.
مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الخامسة للاعبين - الإيقاف لـ 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الخامسة للأجهزة الفنية ثم مضاعفة العقوبة في السادسة.
البصق على الجهاز الفني أو اللاعبين أو الجماهير:
اللاعبون: إيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الأولى - 4 مباريات و150 ألف جنيه في المرة الثانية - 6 مباريات و200 ألف جنيه في المرة الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.
الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لمباراتين وغرامة 75 ألف جنيه في المرة الأولى - 3 مباريات و100 ألف جنيه في الثانية - 6 مباريات و200 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.
رمي مواد صلبة تجاه الجهاد الفني أو اللاعبين أو عناصر الملعب دون حدوث إصابات:
اللاعبون: إيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه في المرة الأولى - 4 مباريات و30 ألف جنيه في المرة الثانية - 5 مباريات و50 ألف جنيه في المرة الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.
الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لمباراة وغرامة 20 ألف جنيه في المرة الأولى - مباراتان و40 ألف جنيه في الثانية - 4 مباريات و60 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.
رمي مواد صلبة تجاه الجهاد الفني أو اللاعبين أو عناصر الملعب والتسبب بحدوث إصابات:
اللاعبون: إيقاف لـ 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه في المرة الأولى - 5 مباريات و70 ألف جنيه في الثانية - 7 مباريات و100 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.
الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لـ 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه في المرة الأولى - 5 مباريات و70 ألف جنيه في الثانية - 7 مباريات و100 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.
محاولة الاعتداء على اللاعبين أو الجهاز الفني أو عناصر الملعب:
اللاعبون: إنذار وغرامة 50 ألف جنيه في المرة الأولى - إيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 70 ألف جنيه في الثانية - إيقاف لـ 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الرابعة
الأجهزة الفنية: إنذار وغرامة 30 ألف جنيه في المرة الأولى - المنع من مرافقة الفريق لمباراة واحدة وغرامة 60 ألف جنيه في المرة الثانية - مباراتان و90 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الرابعة.
دفع أو جذب أحد اللاعبين أو أفراد الأجهزة الفنية أو عناصر الملعب (بدون عنف أو ضرب):
اللاعبون: إنذار وغرامة 50 ألف جنيه في المرة الأولى - إيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 70 ألف جنيه في المرة الثانية - 4 مباريات و100 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في المرة الرابعة.
الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لمباراة واحدة وغرامة 40 ألف جنيه في المرة الأولى - مباراتان و80 ألف جنيه في الثانية - 3 مباريات و120 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في المرة الرابعة.
الاعتداء على الأجهزة الفنية أو عناصر الملعب (بالضرب) سواء نتجت أضرار بسيطة أو لا - قبل أو أثناء المباراة:
اللاعبون: إيقاف لـ 5 مباريات وغرامة 150 ألف جنيه في المرة الأولى - 7 مباريات و250 ألف جنيه في المرة الثانية - مضاعفة الغرامة والعقوبة في المرة الثالثة.
الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لـ 3 مباريات وغرامة 75 ألف جنيه في المرة الأولى - 6 مباريات و100 ألف جنيه في الثانية - مضاعفة الغرامة والعقوبة في المرة الثالثة.
الاعتداء على الأجهزة الفنية أو عناصر الملعب (بالضرب) والتسبب بأضرار جسيمة:
اللاعبون: الإيقاف لـ 6 مباريات وغرامة 150 ألف جنيه - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الثانية.
الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لـ 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الثانية.
اعتداء لاعب على لاعب من الفريق المنافس بالركل أو الرأس أو اللكم (سواء ذكره تقرير الحكم أو تم الاستناد إلى شريط المباراة)
الإيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه في المرة الأولى - 4 مباريات و100 ألف جنيه في المرة الثانية - 5 مباريات و200 ألف جنيه في المرة الثالثة - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الرابعة.
الاعتداء الجماعي على لاعب أو أكثر من المنافسين أو الأجهزة الفنية أو الجماهير:
اللاعبون: إيقاف لـ 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الأولى - 6 مباريات و200 ألف جنيه في المرة الثانية - مضاعفة الغرامة والعقوبة في المرة الثالثة
الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لـ 4 مباريات وغرامة 75 ألف جنيه في المرة الأولى - 6 مباريات و150 ألف جنيه في المرة الثانية.