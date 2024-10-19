لائحة الدوري المصري 2024-2025 (السب والضرب) - شريط المباراة يغني عن التقرير.. وعقوبة لكل ضرر

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 21:37

كتب : أحمد الخولي

شعار الدوري المصري - بيان

لم يعُد تقرير الحكم هو المصدر الوحيد لالتقاط مخالفات الاعتداء، حيث صار شريط المباراة الأصلي مصدرا لالتقاط حالات ضرب لاعب للآخر وفق لائحة الدوري المصري للموسم الجديد 2024-2025.

مخالفة ضرب لاعب للآخر صارت تستوجب الإيقاف لـ 3 مباريات في المرة الأولى بنص اللائحة، أما ضرب اللاعب لأحد أفراد الأجهزة الفنية فيعني الإيقاف لـ 6 مباريات.

وإليكم لائحة عقوبات المخالفات التي تتضمن الضرب والسب في الملاعب:

التلفظ بعبارات بذيئة أو إصدار حركات فاضحة أو رش المياه تجاه اللاعبين أو الجهاز الفني أو الجماهير:

الإيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه في المرة الأولى - 4 مباريات و30 ألف جنيه في الثانية - 5 مباريات و50 ألف جنيه في الثالثة - 6 مباريات و80 ألف جنيه في الرابعة.

مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الخامسة للاعبين - الإيقاف لـ 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الخامسة للأجهزة الفنية ثم مضاعفة العقوبة في السادسة.

البصق على الجهاز الفني أو اللاعبين أو الجماهير:

اللاعبون: إيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الأولى - 4 مباريات و150 ألف جنيه في المرة الثانية - 6 مباريات و200 ألف جنيه في المرة الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.

الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لمباراتين وغرامة 75 ألف جنيه في المرة الأولى - 3 مباريات و100 ألف جنيه في الثانية - 6 مباريات و200 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.

رمي مواد صلبة تجاه الجهاد الفني أو اللاعبين أو عناصر الملعب دون حدوث إصابات:

اللاعبون: إيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه في المرة الأولى - 4 مباريات و30 ألف جنيه في المرة الثانية - 5 مباريات و50 ألف جنيه في المرة الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.

الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لمباراة وغرامة 20 ألف جنيه في المرة الأولى - مباراتان و40 ألف جنيه في الثانية - 4 مباريات و60 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.

رمي مواد صلبة تجاه الجهاد الفني أو اللاعبين أو عناصر الملعب والتسبب بحدوث إصابات:

اللاعبون: إيقاف لـ 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه في المرة الأولى - 5 مباريات و70 ألف جنيه في الثانية - 7 مباريات و100 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.

الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لـ 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه في المرة الأولى - 5 مباريات و70 ألف جنيه في الثانية - 7 مباريات و100 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.

محاولة الاعتداء على اللاعبين أو الجهاز الفني أو عناصر الملعب:

اللاعبون: إنذار وغرامة 50 ألف جنيه في المرة الأولى - إيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 70 ألف جنيه في الثانية - إيقاف لـ 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الرابعة

الأجهزة الفنية: إنذار وغرامة 30 ألف جنيه في المرة الأولى - المنع من مرافقة الفريق لمباراة واحدة وغرامة 60 ألف جنيه في المرة الثانية - مباراتان و90 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الرابعة.

دفع أو جذب أحد اللاعبين أو أفراد الأجهزة الفنية أو عناصر الملعب (بدون عنف أو ضرب):

اللاعبون: إنذار وغرامة 50 ألف جنيه في المرة الأولى - إيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 70 ألف جنيه في المرة الثانية - 4 مباريات و100 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في المرة الرابعة.

الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لمباراة واحدة وغرامة 40 ألف جنيه في المرة الأولى - مباراتان و80 ألف جنيه في الثانية - 3 مباريات و120 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في المرة الرابعة.

الاعتداء على الأجهزة الفنية أو عناصر الملعب (بالضرب) سواء نتجت أضرار بسيطة أو لا - قبل أو أثناء المباراة:

اللاعبون: إيقاف لـ 5 مباريات وغرامة 150 ألف جنيه في المرة الأولى - 7 مباريات و250 ألف جنيه في المرة الثانية - مضاعفة الغرامة والعقوبة في المرة الثالثة.

الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لـ 3 مباريات وغرامة 75 ألف جنيه في المرة الأولى - 6 مباريات و100 ألف جنيه في الثانية - مضاعفة الغرامة والعقوبة في المرة الثالثة.

الاعتداء على الأجهزة الفنية أو عناصر الملعب (بالضرب) والتسبب بأضرار جسيمة:

اللاعبون: الإيقاف لـ 6 مباريات وغرامة 150 ألف جنيه - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الثانية.

الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لـ 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الثانية.

اعتداء لاعب على لاعب من الفريق المنافس بالركل أو الرأس أو اللكم (سواء ذكره تقرير الحكم أو تم الاستناد إلى شريط المباراة)

الإيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه في المرة الأولى - 4 مباريات و100 ألف جنيه في المرة الثانية - 5 مباريات و200 ألف جنيه في المرة الثالثة - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الرابعة.

الاعتداء الجماعي على لاعب أو أكثر من المنافسين أو الأجهزة الفنية أو الجماهير:

اللاعبون: إيقاف لـ 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الأولى - 6 مباريات و200 ألف جنيه في المرة الثانية - مضاعفة الغرامة والعقوبة في المرة الثالثة

الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لـ 4 مباريات وغرامة 75 ألف جنيه في المرة الأولى - 6 مباريات و150 ألف جنيه في المرة الثانية.

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