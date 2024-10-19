لائحة الدوري المصري 2024-2025 (السب والضرب) - شريط المباراة يغني عن التقرير.. وعقوبة لكل ضرر

لم يعُد تقرير الحكم هو المصدر الوحيد لالتقاط مخالفات الاعتداء، حيث صار شريط المباراة الأصلي مصدرا لالتقاط حالات ضرب لاعب للآخر وفق لائحة الدوري المصري للموسم الجديد 2024-2025.

مخالفة ضرب لاعب للآخر صارت تستوجب الإيقاف لـ 3 مباريات في المرة الأولى بنص اللائحة، أما ضرب اللاعب لأحد أفراد الأجهزة الفنية فيعني الإيقاف لـ 6 مباريات.

وإليكم لائحة عقوبات المخالفات التي تتضمن الضرب والسب في الملاعب:

التلفظ بعبارات بذيئة أو إصدار حركات فاضحة أو رش المياه تجاه اللاعبين أو الجهاز الفني أو الجماهير:

الإيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه في المرة الأولى - 4 مباريات و30 ألف جنيه في الثانية - 5 مباريات و50 ألف جنيه في الثالثة - 6 مباريات و80 ألف جنيه في الرابعة.

مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الخامسة للاعبين - الإيقاف لـ 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الخامسة للأجهزة الفنية ثم مضاعفة العقوبة في السادسة.

البصق على الجهاز الفني أو اللاعبين أو الجماهير:

اللاعبون: إيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الأولى - 4 مباريات و150 ألف جنيه في المرة الثانية - 6 مباريات و200 ألف جنيه في المرة الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.

الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لمباراتين وغرامة 75 ألف جنيه في المرة الأولى - 3 مباريات و100 ألف جنيه في الثانية - 6 مباريات و200 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.

رمي مواد صلبة تجاه الجهاد الفني أو اللاعبين أو عناصر الملعب دون حدوث إصابات:

اللاعبون: إيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه في المرة الأولى - 4 مباريات و30 ألف جنيه في المرة الثانية - 5 مباريات و50 ألف جنيه في المرة الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.

الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لمباراة وغرامة 20 ألف جنيه في المرة الأولى - مباراتان و40 ألف جنيه في الثانية - 4 مباريات و60 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.

رمي مواد صلبة تجاه الجهاد الفني أو اللاعبين أو عناصر الملعب والتسبب بحدوث إصابات:

اللاعبون: إيقاف لـ 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه في المرة الأولى - 5 مباريات و70 ألف جنيه في الثانية - 7 مباريات و100 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.

الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لـ 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه في المرة الأولى - 5 مباريات و70 ألف جنيه في الثانية - 7 مباريات و100 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الرابعة.

محاولة الاعتداء على اللاعبين أو الجهاز الفني أو عناصر الملعب:

اللاعبون: إنذار وغرامة 50 ألف جنيه في المرة الأولى - إيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 70 ألف جنيه في الثانية - إيقاف لـ 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الرابعة

الأجهزة الفنية: إنذار وغرامة 30 ألف جنيه في المرة الأولى - المنع من مرافقة الفريق لمباراة واحدة وغرامة 60 ألف جنيه في المرة الثانية - مباراتان و90 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الرابعة.

دفع أو جذب أحد اللاعبين أو أفراد الأجهزة الفنية أو عناصر الملعب (بدون عنف أو ضرب):

اللاعبون: إنذار وغرامة 50 ألف جنيه في المرة الأولى - إيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 70 ألف جنيه في المرة الثانية - 4 مباريات و100 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في المرة الرابعة.

الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لمباراة واحدة وغرامة 40 ألف جنيه في المرة الأولى - مباراتان و80 ألف جنيه في الثانية - 3 مباريات و120 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة الغرامة والعقوبة في المرة الرابعة.

الاعتداء على الأجهزة الفنية أو عناصر الملعب (بالضرب) سواء نتجت أضرار بسيطة أو لا - قبل أو أثناء المباراة:

اللاعبون: إيقاف لـ 5 مباريات وغرامة 150 ألف جنيه في المرة الأولى - 7 مباريات و250 ألف جنيه في المرة الثانية - مضاعفة الغرامة والعقوبة في المرة الثالثة.

الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لـ 3 مباريات وغرامة 75 ألف جنيه في المرة الأولى - 6 مباريات و100 ألف جنيه في الثانية - مضاعفة الغرامة والعقوبة في المرة الثالثة.

الاعتداء على الأجهزة الفنية أو عناصر الملعب (بالضرب) والتسبب بأضرار جسيمة:

اللاعبون: الإيقاف لـ 6 مباريات وغرامة 150 ألف جنيه - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الثانية.

الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لـ 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الثانية.

اعتداء لاعب على لاعب من الفريق المنافس بالركل أو الرأس أو اللكم (سواء ذكره تقرير الحكم أو تم الاستناد إلى شريط المباراة)

الإيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه في المرة الأولى - 4 مباريات و100 ألف جنيه في المرة الثانية - 5 مباريات و200 ألف جنيه في المرة الثالثة - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الرابعة.

الاعتداء الجماعي على لاعب أو أكثر من المنافسين أو الأجهزة الفنية أو الجماهير:

اللاعبون: إيقاف لـ 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الأولى - 6 مباريات و200 ألف جنيه في المرة الثانية - مضاعفة الغرامة والعقوبة في المرة الثالثة

الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لـ 4 مباريات وغرامة 75 ألف جنيه في المرة الأولى - 6 مباريات و150 ألف جنيه في المرة الثانية.