لائحة الدوري المصري 2024-2025 (الحكام) - مخالفة تعني الإيقاف لمدة عام

شهدت لائحة الدوري المصري للموسم الجديد عدة تغيرات في العقوبات، خاصة العقوبات فيما يخص المخالفات ضد التحكيم.

في لائحة الموسم الجديد تم التفرقة بين سب أحد أفراد طاقم التحكيم وبين البصق عليه، حيث كانت عقوبة أي منهما الإيقاف لـ 8 مباريات في الموسم الماضي.

أما هذا الموسم فصار التلفظ بعبارات بذيئة أو إشارات خارجة تجاه الحكام يعاقب عليه بالإيقاف لـ 3 مباريات في المرة الأولى، و4 في الثانية، و5 في الثالثة، على أن تُضاعف العقوبة في المرة الرابعة.

بينما أصبحت عقوبة البصق الإيقاف لـ 15 مباراة في المرة الأولى، تضاعف مباشرة في المرة الثانية.

أما دفع الحكام باليد كانت عقوبته الإيقاف لـ 8 مباريات، فصار 4 مباريات في المرة الأولى، و5 في الثانية، و6 في الثالثة ومضاعفة العقوبة في المرة الرابعة.

بينما تم تحديد شكل الاعتداء بالضرب، الذي كانت عقوبته الإيقاف لـ 8 أشهر في لائحة الموسم الماضي.

في اللائحة الجديدة إن تسبب الاعتداء في إصابة طفيفة لم تمنع الحكم من استكمال المباراة، يتم إيقاف المعتدي لـ 15 مباراة، أما إن تسبب بإصابة، فيتم إيقافه لعام ميلادي كامل.

وإليكم لائحة العقوبات فيما يخص المخالفات ضد الحكام:

التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكام أو إصدار إشارات خارجة أو رش المياه تجاههم:

الإيقاف لـ 3 مباريات في المرة الأولى وغرامة 20 ألف جنيه - 4 مباريات في الثانية وغرامة 30 ألف جنيه - 5 مباريات في الثالثة وغرامة 60 ألف جنيه - مضاعفة العقوبة في المرة الرابعة.

البصق على الحكام:

الإيقاف 15 مباراة في المرة الأولى وغرامة 100 ألف جنيه - مضاعفة العقوبة في المرة الثانية

محاولة الاعتداء على الحكام:

الإيقاف لـ 3 مباريات في المرة الأولى وغرامة 20 ألف جنيه - 4 مباريات في الثانية وغرامة 30 ألف جنيه - 5 مباريات في الثالثة وغرامة 60 ألف جنيه - مضاعفة العقوبة في المرة الرابعة.

الاعتداء على الحكام بالدفع أو الجذب (استعمال الأيدي بدون عنف أو ضرب)

الإيقاف لـ 4 مباريات في المرة الأولى وغرامة 50 ألف جنيه - 5 مباريات في الثانية وغرامة 75 ألف جنيه - 6 مباريات في الثالثة وغرامة 100 ألف جنيه - مضاعفة العقوبة في الرابعة.

الاعتداء على حكام المباراة إذا تسبب بإصابات طفيفة لم تمنع الحكم من استكمال المباراة:

الإيقاف لـ 15 مباراة في المرة الأولى وغرامة 100 ألف جنيه - مضاعفة العقوبة في المرة الثانية

الاعتداء على الحكام والتسبب بإصابات بليغة منعت الحكم من استكمال المباراة:

إيقاف لسنة ميلادية كاملة وغرامة 300 ألف جنيه - مضاعفة العقوبة في المرة الثانية

التسبب في توجيه مسؤولي المباراة لاتخاذ قرار غير صحيح أو دعمهم في قرارهم الخاطئ:

الإيقاف لمباراتين في المرة الأولى وغرامة 50 ألف جنيه - مضاعفة العقوبة في المرة الثانية

عقوبات للأجهزة الفنية والإدارية والطبية فقط:

عدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر أو الاعتراض - تحريض اللاعبين على السقوط على أرض الملعب - عدم الالتزام بالمنطقة الفنية - الدخول لأرض الملعب - ركل كرة احتياطية داخل الملعب أثناء سير المباراة - محاولة تأخير اللعب:

لفت نظر وغرامة مالية 5000 جنيه في المرة الأولى.

إنذار وغرامة 10000 جنيه في المرة الثانية.

إيقاف لمباراة واحدة وغرامة 20 ألف جنيه في المرة الثالثة.

الإيقاف لمباراتين وغرامة 30 ألف جنيه في المرة الرابعة.

الإيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه في المرة الخامسة.

الإيقاف لـ 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه في المرة السادسة.. ومضاعفة العقوبة والغرامة في السابعة.

عقوبات الإداريين فقط:

تقديم بيانات غير صحيحة عن اللاعبين المشاركين - إشراك لاعب لا يحق له المشاركة قانونيا - مخالفة نظام استبدال اللاعبين - محاولة إشراك لاعب ببطاقة لاعب آخر:

إنذار وغرامة 10 آلاف جنيه في المرة الأولى.

المنع من مرافقة الفريق لمباراة وغرامة 20 ألف جنيه في المرة الثانية.

المنع من مرافقة الفريق لمباراتين وغرامة 30 ألف جنيه في المرة الثالثة.

المنع من مرافقة الفريق لـ 4 مباريات وغرامة 60 ألف جنيه في المرة الرابعة.