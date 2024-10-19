السوبر المصري – المندوه: الأجواء في المعسكر مطمئنة للفوز على بيراميدز والصول إلى النهائي

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 21:04

كتب : إبراهيم رمضان

حسام المندوه - انتخابات الزمالك

شدد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الإمارات أن الأجواء في المعسكر مطمئنة للفوز على بيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز غدا الأحد في نصف نهائي كأس السوبر المصري والذي سيقام بالإمارات.

وقال المندوه للمركز الإعلامي لناديه: "مباراة بيراميدز هامة وقوية للغاية، لكن أثق في قدرة الفريق والجهاز الفني على تحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية".

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وأضاف "نتطلع إلى حصد اللقب بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي".

واختتم "الأجواء في المعسكر مطمئنة للغاية وتوجد حالة تفاؤل من الجميع لتحقيق نتيجة إيجابية ضد بيراميدز والوصول إلى نهائي البطولة".

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

وتوج الزمالك بـ4 بطولات للسوبر المصري أعوام 2001، و2002، و2016، و2019

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.

الزمالك بيراميدز كأس السوبر المصري حسام المندوه
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