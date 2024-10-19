تشكيل ريال مدريد – عودة كورتوا أساسيا وغياب مودريتش ضد سيلتا فيجو

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 20:52

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد - بوروسيا دورتموند

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه سيلتا فيجو بعد قليل.

ويلاقي ريال مدريد منافسه سيلتا فيجو في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وعاد تيبو كورتوا مرة أخرى لحراسة مرمى فريقه بعد التعافي من الإصابة.

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فيما يجلس مودريتش على مقاعد البدلاء بعدما شارك بشكل أساسي في مباراة فياريال قبل التوقف الدولي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – فران جارسيا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني كيليان مبابي تيبو كورتوا
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