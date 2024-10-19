كما كشف في الجول.. محمد سالم إلى سموحة

انتقل محمد سالم مهاجم المقاولون العرب لصفوف سموحة خلال موسم 2024-25.

ويواصل سموحة تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن سموحة أتم اتفاقه مع المقاولون العرب لضم محمد سالم معارا لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 5 ملايين جنيه.

محمد سالم لعب الموسم المنصرم 29 مباراة مع المقاولون العرب وسجل 11 هدفا وصنع 3 آخرين.

وهبط المقاولون العرب إلى دوري المحترفين، فيما ختم سموحة الموسم المنصرم في المركز السادس.

وسبق لمحمد سالم اللعب لأندية: المقاولون العرب والزمالك والاتحاد السكندري.

سموحة أعلن منذ أيام تعاقده مع الإيفواري محمد كونيه في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وسبق أن أتم سموحة الاتفاق لضم محمود صابر لاعب بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وتعاقد سموحة أيضا في وقت سابق مع محمد سعيد جهينة لاعب فريق مركز شباب القزازين أحد أندية دوري القسم الثاني ب.

وكان سموحة قد تعاقد مع أدهم أحمد لاعب نادي بروكسي أحد اندية دوري المحترفين منذ أيام لتدعيم وسط ملعب فريقه.

كما علم FilGoal.com أن سموحة قد أتم استعارة النيجيري صامويل أمادي لمدة موسم من صفوف سيراميكا.

كذلك علم FilGoal.com أن النادي السكندري اتفق اتفاقه لضم عبد الكبير الوادي لاعب مودرن سبورت في صفقة انتقال حر.

بينما أعلن النادي عن تعاقده مع محمود صابر قادما من بيراميدز.