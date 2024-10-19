انتهت بطولة إفريقيا لليد – الأهلي (43)-(22) فلاورز.. اللقب للأحمر

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 20:49

كتب : FilGoal

الأهلي لكرة اليد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد فلاورز البينيني في نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال لكرة اليد.

ويستضيف المغرب النسخة 44 من البطولة الإفريقية.

ولأول مرة يصل فريق من بنين لنهائي البطولة منذ عام 1998.

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فيما يسعى الأهلي للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي ورفع رصيده لـ 7 ألقاب.

وتبدأ المباراة في التاسعة من مساء.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 43-22.

ق 46: تقدم الأهلي 32- 18

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 22-11

ق 28: تقدم الأهلي 20-10

ق 24: تقدم الأهلي 16-9

ق 15: تقدم الأحمر 10-5

ق 10: تقدم الأهلي 6-4

ق 5: تقدم الأهلي 4-1

ق 1: تألق محمد إبراهيم حارس الأهلي على 3 مرات في البداية

انطلاق المباراة

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كرة يد الأهلي بطولة إفريقيا لكرة اليد
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