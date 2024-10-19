كأس البرتغال - كوكا يواصل التسجيل ويقود ريو أفي للدور المقبل

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 20:46

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - ريو أفي

سجل أحمد حسن "كوكا" هدفا جديدا مع ريو أفي وتلك المرة في كأس البرتغال.

أحمد حسن كوكا

النادي : ريو أفي

ريو أفي

وساهم المهاجم الدولي في فوز فريقه على أتليتكو سي بي بنتيجة 3-1 في الدور الثالث من كأس البرتغال.

وشارك كوكا أساسيا في اللقاء منذ البداية وحتى الدقيقة 120 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

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وتقدم ريو أفي بهدف فابيو رونالدو في الدقيقة 40، وسجل بيدرو بينتو هدف التعادل قبل 7 دقائق على نهاية اللقاء.

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين، فسجل أدريلان سانتوس هدف تقدم ريو أفي في الدقيقة 104.

وبعد دقيقة أضاف كوكا الهدف الثالث برأسية في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وللمباراة الثانية على التوالي يسجل كوكا بقميص ريو أفي بعد عودته للدوري البرتغالي مجددا.

وسبق أن سجل هدف التعادل القاتل بعدما شارك كبديل ضد فاماليساو في الدوري.

وخاض كوكا حتى الآن 5 مباريات سجل 2 بقميص ريو أفي.

ريو أفي أحمد حسن كوكا كأس البرتغال
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