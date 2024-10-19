كأس البرتغال - كوكا يواصل التسجيل ويقود ريو أفي للدور المقبل

سجل أحمد حسن "كوكا" هدفا جديدا مع ريو أفي وتلك المرة في كأس البرتغال.

وساهم المهاجم الدولي في فوز فريقه على أتليتكو سي بي بنتيجة 3-1 في الدور الثالث من كأس البرتغال.

وشارك كوكا أساسيا في اللقاء منذ البداية وحتى الدقيقة 120 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

وتقدم ريو أفي بهدف فابيو رونالدو في الدقيقة 40، وسجل بيدرو بينتو هدف التعادل قبل 7 دقائق على نهاية اللقاء.

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين، فسجل أدريلان سانتوس هدف تقدم ريو أفي في الدقيقة 104.

وبعد دقيقة أضاف كوكا الهدف الثالث برأسية في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

Aí está o terceiro golo do Rio Ave FC na partida! Golo de Hassan. 😍#TodosABordo #ACPRAFC #TaçadePortugal pic.twitter.com/4d7QFx46Zt — Rio Ave FC (@RioAve_FC) October 19, 2024

وللمباراة الثانية على التوالي يسجل كوكا بقميص ريو أفي بعد عودته للدوري البرتغالي مجددا.

وسبق أن سجل هدف التعادل القاتل بعدما شارك كبديل ضد فاماليساو في الدوري.

وخاض كوكا حتى الآن 5 مباريات سجل 2 بقميص ريو أفي.