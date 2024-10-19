هويلوند: العمل مع فان نيستلروي عظيم.. وأقدم ما لدي في أولد ترافورد

مدح راسموس هويلوند لاعب مانشستر يونايتد العمل مع فان نيستلروي مساعد إريك تين هاج المدير الفني للفريق.

وتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه برينتفورد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال اللاعب الدنماركي للصحفيين عقب المباراة: "العمل بشكل قريب من رود فان نيستلروي يعد خطوة كبيرة بالنسبة لي، إنه يعمل بطريقة عظيمة".

واختتم "أحاول تقديم كل ما بوسعي في كل مرة أخطو فيها إلى أرض الملعب، خاصة هنا في أولد ترافورد".

وفي الدقيقة 62 صنع برونو فيرنانديز الهدف الثاني، لينهيه راسموس هويلوند.

وفي الدقيقة 74 أتى جوشوا زيركزي بدلا من راسموس هويلوند في الدقيقة 74.

الفوز الثالث للشياطين الحمر هذا الموسم، رفع رصيدهم إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

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