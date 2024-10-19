تنس طاولة - عمر عصر وهنا جودة يتوجان بلقب بطولة إفريقيا 2024

حصد عمر عصر وهنا جودة لقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة رجال وسيدات 2024.
وأقيمت البطولة في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا في الفترة من 16 أكتوبر وحتى 19 من الشهر الجاري.
وفاز عصر في المباراة النهائية على يوسف عبد العزيز في المباراة النهائية بنتيجة 4 أشواط مقابل 2.
واستعاد عمر اللقب الإفريقي لأول مرة منذ 2021.
وكان عمر قد تفوق في نصف النهائي على محمود حلمي بنتيجة 4-1.
فيما حققت هنا جودة اللقب للمرة الثانية على التوالي بالفوز على مريم الهضيبي بالفوز 4-3 في النهائي.
وحافظت هنا على اللقب الذي حققته في العام الماضي.
وسبق أن تفوقت هنا على مروة الهضيبي توأم مريم في ربع النهائي بالفوز 4-2 ثم تبعتها بالفوز على هند فتحي بنتيجة 4-1 في نصف النهائي.
من هو عمر عصر؟
صاحب أفضل إنجاز مصري وإفريقي في تنس الطاولة بالأولمبياد بالحصول على المركز الخامس في طوكيو 2020، والذي وصفه بـ "الصدفة".
عصر ثاني لاعب إفريقي وأول عربي يصل لربع نهائي بطولة العالم.
بدأ ممارسة اللعب بعمر 4 سنوات بمدينة دسوق التي اشتهرت بتخريج اللاعبين المميزين في اللعبة، وكان والده سببا في حبه للعبةـ وعمه كان مدربا في نادي دسوق ومنذ ذلك الحين استمر في اللعب.
بعمر 14 عاما حصل على منحة دراسية لمدة 4 سنوات من الاتحاد الدولي للعبة ما ساعده على خوض الكثير من المعسكرات وتحسين مهاراته، وتخرج من كلية إدارة أعمال من الأكاديمية البحرية.
انضم للأهلي وعقب تألقه خاض تجربة احترافية طويلة في السويد ثم فرنسا وألمانيا والسعودية.
قدوته: العداء الجاميكي يوسين بولت ومحمد صلاح قائد منتخب مصر ووانج لوكين لاعب تنس الطاولة الصيني والنيجيري أرونا كوادري لاعب تنس الطاولة.
يعيش حاليا في مدينة دوسلدروف بألمانيا رفقة عائلته.
في أبريل الماضي حقق عصر أفضل مركز للاعب مصر وعربي بالوصول للمركز 14 عالميا.
وإذا تحدثنا عن الألقاب الفردية والجماعية مع الفرق ومنتخب مصر فلن ننتهي، ويشارك في الأولمبياد للمرة الرابعة على التوالي بعد لندن 2012 وريو 2016 وطوكيو 2020.
ينافس عمر في فردي الرجال وزوجي المختلط مع دينا مشرف والفرق في النسخة الحالية من الأولمبياد.
من هي هنا جودة؟
"الطفلة المعجزة" لقب أُطلق عليها بسبب تحقيقها لإنجازات غير مسبوقة على مستوى منافسات الكبار بالرغم من صغر سنها.
أصبحت أصغر بطلة لإفريقيا في تنس الطاولة بحصد ذهبية نسخة 2022 بعمر 14 عاما.
بدأت ممارسة تنس الطاولة بعمر الرابعة في النادي الأهلي، ورغم لعبها لكرة اليد والسباحة إلا أنها ارتبطت بتنس الطاولة التي أحبتها واستمرت فيها لتتفوق.
وبسبب قصر قامتها بعمر الرابعة كان المدربون يساعدونها بتقليل ارتفاع الطاولة حتى تتمكن من اللعب، وتنافست بعمر السابعة في بطولات وكان طولها بنفس ارتفاع الطاولة.
حضرت العديد من المعسكرات بعمر السابعة في الصين لتتعلم كيف تكون أسرع وأقوى ولتحسين ضرباتها الخلفية والأمامية.
بعمر 12 عاما حققت ذهبية بطولة الجمهورية بالفوز على فرح عبد العزيز لاعبة الزمالك والمصنفة الثانية على إفريقيا آنذاك.
تحدت محمد صلاح لخوض مباراة تنس طاولة وبالفعل رد عليها نجم منتخب مصر قائلا: "هل أرسل لك مكة -يقصد بنته- أولا؟ حسنا قبلت التحدي".
تصدرت التصنيف العالمي في الفئة العمرية لـ 15 و17 عاما، وأصبحت أصغر من يمثل منتخب مصر بعمر 11 عاما في 2019.
ولم تكتف هنا بالإنجازات المحلية لتحقق أرقام قارية وعالمية وتأهلت إلى الأولمبياد بعمر 16 عاما فقط.
تحب قراءة الكتب والقصص لأنها تصفي الذهن، ولا تحب استخدام الهاتف المحمول.
تتمنى أن تتقلد منصبا في الاتحاد الدولي لتنس الطاولة أو في الألعاب الأولمبية مستقبلا.
تنافس هنا في منافسات الفردي والفرق سيدات بباريس 2024.