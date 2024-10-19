مران الزمالك - جلسة مع نبيل عماد وتدريبات بكرات التنس

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع نبيل عماد لاعب وسط الفريق، في حضور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي قبل انطلاق مران اليوم السبت على ستاد آل نهيان، للاطمئنان على البرنامج العلاجي الذي يخضع له.

ويعاني لاعب الوسط من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال معسكر المنتخب الأخير.

وبعد الجلسة أدى عماد تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية خاصة حرص خلالها الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المقبلة أمام بيراميدز.

وقاد لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى فقرة تدريبات استخدم خلالها كرات التنس لتدريب محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة المرمى في مران اليوم لزيادة سرعة رد الفعل لديهم.

وحرص فيسنتي على تدريب الثلاثي على التعامل مع الكرات العرضية بجانب التصدي للتسديدات من مسافات متنوعة.

وأجرى اللاعبون فقرة فنية خاضوا بعدها تقسيمة فنية مصغرة في ختام المران حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.