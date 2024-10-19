النني يساهم في تأهل الجزيرة لـ ربع نهائي كأس رئيس الإمارات

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 19:19

كتب : FilGoal

محمد النني - الجزيرة

تأهل الجزيرة لربع نهائي كأس رئيس الإمارات بقيادة محمد النني بالفوز على العروبة 1-0.

محمد النني

النادي : الجزيرة

الجزيرة

وشارك النني أساسيا في اللقاء وحتى النهاية.

وتأخر هدف اللقاء حتى الدقيقة 85 عندما سجل عمر تراوري هدف الفوز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وتعد تلك المباراة السابعة للنني هذا الموسم إذا شارك في الدوري الإماراتي وكأس الرابطة وكأس رئيس الدولة.

وسجل الدولي المصري هدفا وصنع آخر في 7 مباريات حتى الآن بقميص الجزيرة.

وصرّح محمد النني عقب نهاية اللقاء: "في مباريات الكأس الأهم الفوز وليس الأداء، وبعد التوقف الدولي المباراة كانت صعبة لكننا حققنا الفوز".

وأضاف "نعتاد على طريقتي اللعب وهو ما نركز فيه خلال التدريبات سواء اللعب برباعي أو ثلاثي في الخلف، والأهم هو الفوز".

وواصل "نحن عائلة في أرسنال وأشجعهم وأتابعهم، وإن شاء الله يحققوا لقب الدوري هذا الموسم".

محمد النني الجزيرة كأس رئيس الإمارات
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