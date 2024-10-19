هدف مرموش لا يكفي.. ليفركوزن يقلب النتيجة على فرانكفورت وتصحيح من بونيفاس

قلب باير ليفركوزن النتيجة على منافسه أينتراخت فرانكفورت وفاز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش في المباراة بشكل كامل وتمكن من تسجيل هدف.

وللمباراة السادسة على التوالي يسجل مرموش في الدوري الألماني، ليتساوى مع لاعبي فرانكفورت وهما بيرند هولزنبين الذي سجل في 6 لقاءات متتالية في 1977، ويتخطاه فقط أنتوني يبواه الذي سجل في 7 مباريات متتالية في 1993.

وللمرة الأولى يخسر فرانكفورت عندما يسجل مرموش خلال الموسم الحالي.

وإجمالا هذه هي الخسارة الثانية لفرانكفورت في الدوري منذ الهزيمة الأولى ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من الدوري.

وسجل ثنائية ليفركوزن روبرت أندريتش وفيكتور بونيفاس.

وحصل أمين عدلي على ضربة جزاء في الدقيقة السابعة، وسدد بونيفاس ولكن تمكن كيفين تراب من التصدي لها.

وسدد مرموش صاروخية ارتطمت في العارضة في الدقيقة 12.

وتحصل مرموش على ضربة جزاء في الدقيقة 15 وسددها بكل قوة ناجحا في تسجيل الهدف الأول لفريقه.

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وتعادل أندريتش لليفركوزن في الدقيقة 25 من صناعة مارتين تيرير.

وأصلح بونيفاس الخطأ الذي ارتكبه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 72 بعد ارتداد الكرة له ثم سددها رأسية سكنت الشباك.

وأهدر هو إكيتيكي أمام المرمى الخالي بعد تدخل جوناثان تاه وأنقذ الموقف.

وبهذا حقق ليفركوزن فوزا معتادا بقلبه الطاولة على منافسه.

ووصل ليفركوزن للنقطة 14 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فرانكفورت عند النقطة 13 في المركز الخامس.