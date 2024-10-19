تشكيل أرسنال – غياب ساكا أمام بورنموث.. ومورينو أساسي لأول مرة

يغيب بوكايو ساكا نجم أرسنال عن مباراة فريقه في مواجهة بورنموث في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

بوكايو ساكا النادي : أرسنال أرسنال

ويلعب أرسنال ضد بورنموث في الجولة الثامنة من الدوري، في المباراة التي تقام على ملعب فيتاليتي.

وتعرض ساكا للإصابة خلال تواجده مع منتخب إنجلترا ولم يشارك في فترة التوقف الدولي الماضية.

بينما يشارك اللاعب الإسباني ميكيل مورينو لأول مرة بشكل أساسي مع أرسنال بعدما انضم للفريق قادما من ريال سوسيداد.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابريال – ريكاردو كالافيوري

الدفاع: ديكلان رايس – توماس بارتي – ميكيل مورينو

الهجوم: رحيم ستيرلينج – كاي هافرتز – تروسارد

ويحتل أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، ويأتي بورنموث في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط.