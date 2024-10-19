كرة يد - الزمالك يحصد المركز الثالث بالفوز على المنتدى في بطولة إفريقيا

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد

حصد الزمالك المركز الثالث في بطولة إفريقيا لكرة اليد للأندية بالفوز على المنتدى المغربي بنتيجة 35-25 في مباراة المركز الثالث.

ويستضيف المغرب النسخة 44 من البطولة الإفريقية في مدينة العيون.

وتفوق الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 18-15.

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فيما الشوط الثاني واصل تفوقه وحقق الفوز بنتيجة 35-23.

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وتعد تلك المرة الرابعة التي يحقق فيها الزمالك البرونزية والأولى منذ 2016.

ويعد الأبيض الأكثر تتويجا باللقب برصيد 12 بطولة.

وخسر الزمالك في نصف النهائي من الأهلي بسيناريو مثير في الثواني الأخيرة بنتيجة 26-25.

ويلتقي الأهلي في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة مع فلاورز البنيني من أجل حصد اللقب السابع.

كرة يد كرة يد، الزمالك
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