مؤتمر فليك: يامال متاح لمباراة إشبيلية.. وهذا الحارس أساسي وعلاقتي جيدة مع تشافي

أكد هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة أن لامين يامال لاعب الفريق متاح للفريق لمباراة إشبيلية.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه إشبيلية في المباراة التي ستجمعهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "جافي سينضم لقائمة الفريق ضد إشبيلية، هو متاح لنا".

وأضاف "داني أولمو وفيرمين لوبيز سيعودان للانضمام إلى القائمة أيضا، لكن على المرجح أنهما سيجلسان على مقاعد البدلاء".

وأكمل "فرينكي دي يونج على ما يرام ومن الممكن أن يبدأ بشكل أساسي في المباراة، وكذلك الأمر بالنسبة لـ لامين يامال".

وشدد "لا يوجد أي سبب لتغيير إنياكي بينيا، سيبدأ أساسيا ضد إشبيلية، وأستطيع أن أخبرك خطتي هي أن يلعب ضد بايرن ميونيخ أيضا في دوري أبطال أوروبا".

وواصل "أنا سعيد بمستوى فويتشيك تشيزني أيضا، لكن لا يوجد سبب للتغيير الآن".

وتابع "لامين يامال تعافى تماما من الإصابة، أستطيع التأكيد على تواجده معنا في إشبيلية، أشكر لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا على إراحته".

وأنهى حديثه قائلا: "صورتي مع تشافي هيرنانديز مثيرة للاهتمام بالنسبة للإعلام، لكن النادي رائع وتم الترحيب بي من قبل الجميع، علاقتي جيدة مع تشافي من فترة طويلة وكان اللقاء جميلا بعد مؤتمر وداع أندريس إنييستا".

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.