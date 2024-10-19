كرة شاطئية - منتخب مصر يستهل مشواره في أمم إفريقيا بسداسية ضد غانا

افتتح منتخب مصر مشواره في أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بالفوز على غانا بنتيجة 6-3.

وتستضيف مصر البطولة في الفترة من 19 وحتى 25 أكتوبر الجاري في الغردقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر على غانا بنتيجة 1-0 بهدف عبد الرحمن عبده.

وفي الشوط الثاني سجل هيثم كوستا هدفين متتاليين لتصبح النتيجة 3-0، فيما تقلص الفارق للضيوف لينتهي بنتيجة 3-1.

وفي الشوط الثالث عاد عبد الرحمن عبده وسجل الرابع لمنتخب مصر، وأضاف حسام باولو بضربة مقصية الهدف الخامس.

كريستيانو رونالدو أصبح من المعجبين 😮😱 حسام باولو يسجل بمقصية خرافية في مرمى غانا #ONTime_Sports pic.twitter.com/aerQCzJC7S — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 19, 2024

وقلص منتخب غانا الفارق لتصبح النتيجة 5-2، ثم عزز أحمد الشحات من تقدم مصر بهدف سادس وسجل لاعبو غانا هدفا متأخرا لينتصر منتخب مصر بنتيجة 6-3.

وحصد كوستا جائزة أفضل لاعب في المباراة.



























وضمت القائمة 15 لاعبا على رأسهم الثنائي المخضرم حسام سلامة "باولو" وأحمد تمساح المنضم حديثا لصفوف كاسكادا في الدرجة الثالثة.

وضمت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد السيد - إبراهيم حسن - أحمد حمدي.

اللاعبون: مصطفى أحمد - حسان محمد - أحمد الشحات - مصطفى علي "صاصا" - هيثم عاطف – حسام سلامة "باولو" - عبد الرحمن حسن الشافعي - محمد عبد النبي "لوحه" - أحمد سليمان "إيشا" - إسماعيل بهجت - أحمد تمساح - محمود عماد "أوتي".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات المغرب وغانا وتنزانيا.

وتستضيف مصر البطولة في مديتة الغردقة وللمرة الثانية بعد نسخة 2018 التي أقيمت في شرم الشيخ.

ولم يحقق منتخب مصر اللقب من قبل. واكتفى بوصافة النسخة الماضية بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح.

فيما احتل المركز الثالث في 4 مناسبات.

ويتأهل البطل والوصيف لنهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية والتي ستقام في سيشل في مايو 2025.