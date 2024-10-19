السوبر المصري - وصول حسين لبيب إلى أبو ظبي للانضمام لمعسكر الزمالك

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 17:12

كتب : FilGoal

حسين لبيب - رئيس مجلس إدارة الزمالك

وصل حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى أبو ظبي عصر اليوم السبت للانضمام لمعسكر الفريق قبل انطلاق بطولة السوبر المحلي في الإمارات.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز غدا الأحد في نصف نهائي كأس السوبر المصري والذي سيقام بالإمارات.

وتوجه رئيس النادي مباشرة إلى استاد آل نهيان لمؤازرة الفريق في التدريب الأخير قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها غداً في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

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وفي نفس الوقت يتواجد كل من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ورئيس البعثة وأحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي المجلس في الملعب لمؤازرة الفريق في المران.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالمباراة النهائية.

وكان الزمالك قد فاز بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

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