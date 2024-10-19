الدوري المصري - تحديد موعد وملعب القمة بين الأهلي والزمالك

تحددت الجولة التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في الدوري المصري لموسم 2024-25.

وأقيمت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري والذي سيقام بنظام جديد.

وتحدد مواجهة الأهلي مع الزمالك في الجولة الـ 15 من المرحلة الأولى من المسابقة.

ولأول مرة يلتقي القطبان في الجولة 15 من الدوري المصري منذ موسم 1981-82 وانتهت المباراة آنذاك بالتعادل السلبي.

وستقام المباراة على استاد القاهرة ولم يتم تحديد موعدها النهائي بعد.

ووفقا لطه عزت رئيس لجنة المسابقات فإن لقاء المرحلة الثانية من المسابقة سيقام على لقاء الفريق الثاني.

وبذلك في حال تواجه الأهلي والزمالك في المرحلة الثانية ستكون المباراة على ملعب الزمالك.

يذكر أن الأهلي يفتتح الموسم بلقاء سيراميكا كليوباترا في استاد القاهرة، وكذلك الزمالك الذي سيلتقي على نفس الملعب مع البنك الأهلي.

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد يوم 30 أكتوبر الجاري.

وقال دياب خلال مراسم سحب قرعة الدوري المصري: "الموسم الجديد من الدوري المصري سيبدأ يوم 30 أكتوبر 2024، وسينتهي يوم 30 مايو 2025، وتختتم كأس الرابطة يوم 10 يونيو، وهذه خطوة مهمة للتطوير".

ومن جانبه كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية: "سيصدر فقط جدول المرحلة الأولى وعقب نهايتها سنعلن عن جدول المرحلة الثانية بعد تحديد الفرق".

وأضاف "أجرينا تعديلات على لوائح الموسم الجديد من الدوري لتكون متوافقة مع ما يأتي في لوائح فيفا والاتحاد الأوروبي وكذلك الدوريات الكبرى".

وواصل "الهبوط سيكون لناديان فقط وفقا لما تم الاتفاق عليه، القرعة ستكون خاصة بمواجهات الأندية، والجزء الثاني سيكون عن ملاعب الأندية لمن سيلعب على أرضه ومن خارجه".

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري على استاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.