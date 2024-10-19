السوبر المصري - مؤتمر الشناوي: سأدعم مصطفى شوبير لو شارك كأساسي

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على أنه سيدعم مصطفى شوبير زميله في حراسة مرمى الفريق حال مشاركته بشكل أساسي.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الأحد في نصف نهائي كأس السوبر المصري والذي سيقام بالإمارات.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أشكر دولة الإمارات على الاستضافة وسعداء جدا بالتواجد هنا واللاعبين سعداء للتواجد لثاني موسم على التوالي بالسوبر المصري ونحضر بشكل جيد للمباراة أمام سيراميكا كليوباترا".

وتابع "لعب شوبير كأساسي؟ سأتحدث في ذلك الأمر للمرة الأخيرة، نلعب بـ 11 لاعبا في الملعب المدر هو من يختارهم وتحدثنا في ذلك الأمر من قبل ونحن متفاهمين حوله، شوبير قدم بطولة إفريقيا بشكل رائع وهو أخي الصغير ويجب أن أسانده سواء كان هو أو أي حارس آخر وأي لاعب ومن يشارك هو أمر يخص المدير الفني والجميع يحترم قراره ولدينا نظام نسير عليه ولا يخرج عنه أي لاعب".

وسيلعب الفائز من المباراة ضد الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز في نهائي البطولة.