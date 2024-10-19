السوبر المصري - مؤتمر الرمادي: موضوع قندوسي أصبح من الماضي.. وتوقعت مواجهة الأهلي مجددا

شدد أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا على جاهيزة الجزائري أحمد قندوسي لخوض بطولة السوبرالمصري.

ويشارك فريق سيراميكا كليوباترا في البطولة بصفته بطل كأس الرابطة المصرية، وتعتبر تلك المشاركة هي الثانية على التوالي.

وقال الرمادي في مؤتمر صحفي: "سعداء بتواجدنا للموسم الثاني على التوالي في الإمارات، نحن نادي حديث ونشعر بالفخر لتواجدنا في هذه البطولة"

وأجاب "موضوع قندوسي أصبح من الماضي، اللاعب الآن ضمن صفوف سيراميكا على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي ونعتز بتواجده لدماثة خلقه"

وتابع "أوجه الشكر لمحمد رمضان المدير الرياضي للأهلي على حسن تعامله. أعتقد أنها خلافات في وجهات النظر وتم طرحها دون التشكيك في أحد وانتهى الأمر"

واجاب مجددا "مواجهة الأهلي في الجولة الأولى من الدوري؟ توقعت ذلك بعد ما جاتلي من الكنترول بس أنا نفسي الكتنترول بتاعنا يبقى سري شوية".

من جانبه قال محمد بسام حارس مرمى سيراميكا: "تواجدنا هنا في هذه النسخة كان هدفا منذ العام الماضي. لدينا الاصرار على الظهور بشكل جيد وتحقيق نتائج أفضل"

ويصطدم سيراميكا كليوباترا بمواجهة الأهلي البطل التاريخي للمسابقة في نصف نهائي السوبر.

وتقام مواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في تمام الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

وتوج الزمالك بـ4 بطولات للسوبر المصري أعوام 2001، و2002، و2016، و2019.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.