سعد شلبي: نظام الدوري الجديد سيجعل هناك توازن تنافسي.. ونتمنى عدم وجود مؤجلات

أبدى سعد شلبي المدير التنفيذي لـ الأهلي رضاه عقب إجراء مراسم قرعة الدوري المصري لموسم 2024-25.

وأجريت قرعة الدور الأول من الدوري المصري حتى نهاية الجولة 17. (طالع التفاصيل)

وقال سعد شلبي المدير التنفيذي لـ الأهلي عبر أون تايم سبورتس: "نظام الدوري الجديد سيجعل هناك توازن تنافسي، والمرحلة الأولى متساوية بين كل الفرق وهو ما يعزز المنافسة من أجل المشاركات الإفريقية".

وأضاف "نتمنى عدم وجود مؤجلات في الموسم الجديد، ولنكن منصفين السفر في إفريقيا مختلف تماما عن أوروبا، وعلينا أن نحمي اللاعبين أهم أًصل في الكرة المصرية".

ويستهل الأهلي مشواره في الدوري مع سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

وقال دياب خلال مراسم سحب قرعة الدوري المصري: "الموسم الجديد من الدوري المصري سيبدأ يوم 30 أكتوبر 2024، وسينتهي يوم 30 مايو 2025، وتختتم كأس الرابطة يوم 10 يونيو، وهذه خطوة مهمة للتطوير".

ومن جانبه كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية: "سيصدر فقط جدول المرحلة الأولى وعقب نهايتها سنعلن عن جدول المرحلة الثانية بعد تحديد الفرق".

وأضاف "أجرينا تعديلات على لوائح الموسم الجديد من الدوري لتكون متوافقة مع ما يأتي في لوائح فيفا والاتحاد الأوروبي وكذلك الدوريات الكبرى".

وواصل "الهبوط سيكون لناديان فقط وفقا لما تم الاتفاق عليه، القرعة ستكون خاصة بمواجهات الأندية، والجزء الثاني سيكون عن ملاعب الأندية لمن سيلعب على أرضه ومن خارجه".

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري على استاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.