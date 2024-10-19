السوبر المصري - مؤتمر كولر: لا نعرف مدى جاهزية الدوليين.. واللعب الجماعي سيصل بنا إلى هدفنا

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 16:32

كتب : FilGoal

الأهلي - مارسيل كولر

شدد مارسل كولر مدرب الأهلي على أن هدفه هو أن يجعل الفريق يقف من جديد بعد خسارة كأس السوبر الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الأحد في نصف نهائي كأس السوبر المصري والذي سيقام بالإمارات.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعداء جدا بالتواجد في أبو ظبي، خضنا تدريبا بالأمس وسنخوض الآخر بعد المؤتمر وأنا سعيد بالملعب الذي يساعدنا على تنفيذ ما نريده".

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وتابع "غدا سنلعب مباراة صعبة ضد سيراميكا كليوباترا ولا أعرف ما إذا كان مسموحا للجماهير بالحضور في الملعب بالكامل أم لا ولكن أتمنى ذلك لأنهم مهمين جدا ويساندون اللاعبين".

وواصل "لن أتحدث عن التشكيل الذي سيشارك غدا ولكن اللاعبين الدوليين كانوا غائبين لفترة وسافروا مسافة طويلة إلى موريتانا وتدربوا معنا مرتين فقط وهناك صعوبة في تحديد مدى جاهزيتهم البدنية والذهنية وهذا يسبب مشكلة ولكنها ليست كبيرة وعقب تدريب اليوم سأجلس مع الطاقم الفني ونقرر ما سننفذه".

وأضاف "عقب مباراة السوبر الإفريقي حصلنا على إجازة ثم رحل الدوليين لمواجهة موريتانيا وخلال تلك الفترة خضنا مباراة ودية وغدا سنرى نتيجة عملنا كله خلال المباراة وهي مباراة كبيرة، لا يستطيع أي مدرب أن يقول إنه سيفوز في كل مباراة ولكنه هدف أساسي لنا في الأهلي ونحاول الفوز في كل مباراة لإسعاد الجماهير واللاعبين يبذلون مجهودا جبار هذا يجعلنا نشعر بالتفاؤل بالمرور من سيراميكا كليوبتار".

وأتم "في مسيرتي كلاعب ومدرب لا أحب أن أعطي وعود لأن من الممكن أن يكون هناك عوامل خارجية تؤثر على الوفاء بها ولكن هدفنا أن نجعل الفريق يقف من جديد بعد مباراة السوبر الإفريقي التي لم نكن موفقين بها، وغدا سنخوض مباراة كأس مهمة لتحديد من سيصل إلى النهائي واللاعبين يعرفون أهميتها ونريد أن نعطيهم قناعة بأن الأداء الجماعي هو من يجعلنا نصل إلى هدفنا والأداء الفردي سيبعدنا عنه وأنا واثق في الكفاءة التي لدينا".

وسيلعب الفائز من المباراة ضد الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز في نهائي البطولة.

الأهلي السوبر المصري مارسيل كولر
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