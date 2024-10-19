قرعة كأس الرابطة - بمشاركة الأهلي والزمالك.. نظام جديد وتحديد المباريات والملاعب

أقيمت قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2024-25 والتي تشهد إقامتها بنظام جديد.

وأعلن أحمد دياب رئيس الرابطة المصرية انتهاء المسابقة يوم 10 يونيو 2025.

وستقام البطولة بنظام المجموعات يتبعها إقصائيات بدءا من دور ربع النهائي، بمشاركة الأهلي والزمالك اللذان اعتذارا عن عدم المشاركة في النسخة الماضية.

وتضم المجموعة الأولى 5 فرق وكذلك الثانية، فيما تضم المجموعتين الثالثة والرابعة 4 فرق.

وإليكم المجموعات نسخة 2024-25 من كأس الرابطة

المجموعة الأولى: الزمالك – سموحة – مودرن سبورت – بتروجت – الجونة

المجموعة الثانية: المصري – سيراميكا كليوباترا – زد – البنك الأهلي – غزل المحلة

المجموعة الثالثة: الأهلي – طلائع الجيش – إنبي – فاركو

المجموعة الرابعة: بيراميدز – الاتحاد – الإسماعيلي – حرس الحدود

وإليكم جدول مباريات المرحلة الأولى من كأس الرابطة

يذكر أن النسخة الأولى لموسم 2021-22 شهدت تقسيم الـ 18 فريقا على 3 مجموعات بواقع 6 في كل مجموعة مع تأهل متصدري الترتيب بالإضافة لأفضل مركز ثاني للمربع الذهبي.

وفي النسخة الثانية لموسم 2022-23 اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وفي النسخة الماضية وبعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة، قُسمت الفرق الـ 16 على 4 مجموعات تأهل منها الأول والثاني لربع النهائي بنظام خروج المغلوب لتحديد البطل.

وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب البطولة في آخر نسختين، فيما رفع مودرن سبورت لقب النسخة الأولى من المسابقة.