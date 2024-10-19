وزير الرياضة يفتتح كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 16:20

كتب : حامد وجدي

أشرف صبحي وزير الرياضة يفتتح كأس إفريقيا للكرة الشاطئية

افتتح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية التي تحتضنها مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية في الفترة من 19 وحتى 26 أكتوبر الجاري.

وافتتح وزير الشباب والرياضة البطولة التي تستضيفها مصر للمرة الثانية عقب نسخة عام 2018.

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وكان وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ومحمد أبو الوفا عضو المجلس، قد اطمئنا على الترتيبات النهائية لحفل الافتتاح.

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وتنقسم البطولة إلى مجموعتين كالتالي:

وتضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا.

بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.

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وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية:

حراسة المرمى: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى

اللاعبون: مصطفي شيكا - محمد عبد النبي لوحا - حسان محمد - أحمد الشحات - هيثم عاطف - عبد الرحمن الشافعي -مصطفى على صاصا - إسماعيل بهجت - حسام باولو - أحمد ايشا، أحمد تمساح - محمود عماد.

الكرة الشاطئية أشرف صبحي
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