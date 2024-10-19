السوبر المصري - مؤتمر عمر جابر: التتويج بالسوبر الإفريقي يضعنا تحت مسؤولية أكبر

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 16:17

كتب : FilGoal

عمر جابر - بعثة الزمالك

شدد عمر جابر لاعب الزمالك على دعمه لمنتخب مصر حتى مع استبعاده من اختيارات حسام حسن.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز غدا في نصف نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

وقال جابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنواجه فريقا قويا وكل الناس تعرف أن بيراميدز يملك قائمة من الأقوى في مصر ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".

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وتابع "استبعادي من المنتخب؟ هذه اختيارات حسام حسن ويجب أن نحترمها وأتمنى لهم التوفيق سواء تواجدت أو لا".

وأضاف "بعد التتويج بأي بطولة المسؤوليات تزيد ولا تقل وسنواجه فريقا قويا".

ويلعب الفائز من المباراة ضد الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وكان الزمالك قد توج بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويشارك الزمالك في كأس السوبر المصري باعتباره حامل للبطاقة الذهبية بعد اختياره من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

الزمالك عمر جابر السوبر المصري
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