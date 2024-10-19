محاميه لـ في الجول: براءة إمام عاشور من تهمة الاعتداء على موظف أمن

كشف محمد عثمان المحامي الخاص بإمام عاشور لاعب النادي الأهلي من تهمة الاعتداء على موظف أمن.

وانعقدت اليوم جلسة النطق بالحكم في قضية اعتداء إمام عاشور على فرد أمن في أحد المجمعات التجارية.

وقال عثمان في تصريحات خاصة لـFilGoal.com : "الحمد لله المحكمة قضت ببراءة إمام عاشور من تهمة الاعتداء على موظف أمن".

وأضاف محامي لاعب الأهلي "قرار القضاء العادل يدل على أن اللاعب تعرض لمحاولة ابتزاز".

عثمان كان قد قد قال في وقت سابق عبر قناة الأهلي "إدارة الأهلي كلفتني بقيادة القضية وعلمت أن إمام عاشور هو الضحية وتم اتهامه بادعاءات كاذبة والتفاصيل أدليت بها أمام المحكمة وسيتم النظر فيها والنطق بالحكم ولن نرضخ لأي ابتزاز لأن الوضع من البداية مصطنع".

وكانت صحيفة المصري اليوم قد أشارت في وقت سابق إلى أن موظف أمن بأحد المحلات التجارية قد حرر محضرا ضد إمام عاشور واتهمه بالتعدي عليه بسبب معاكسة زوجته، التي قالت إن هناك عدد من الأشخاص تحرشوا بها.

ويستعد إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي ببطولة السوبر المصري التي تستضيفها الإمارات.

وتستضيف الإمارات السوبر المصري بين 20 و24 أكتوبر الجاري بمشاركة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والزمالك.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.