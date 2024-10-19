التشكيل - مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام باير ليفركوزن

يقود عمر مرموش المهاجم الدولي المصري هجوم آينتراخت فرانكفورت في مواجهة فريقه المرتقبة أمام باير ليفركوزن.

ويحل فرانكفورت ضيفا على باير ليفركوزن ضمن الجولة السابعة من الدوري الألماني.

وأعلن كل من دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه لمواجهة باير ليفرموزن كالتالي:

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كيفين تراب

الدفاع: راسموس كريستنسن – توتا - روبن كوخ – أرثر ثياتي.

الوسط: ماريو جوتزه – إيبيمبي – هوجو لارسون – نايلس نكونكو.

الهجوم: هوجو إكيتيكي – عمر مرموش.

ويتصدر بايرن المسابقة برصيد 14 نقطة متقدما بفارق الأهداف على لايبزيج.

بينما يحتل فرانكفورت المركز الثالث بفارق نقطة عن بايرن ولايبزيج، فيما يتواجد ليفركوزن حامل لقب الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 11 نقطة.