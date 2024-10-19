السوبر المصري - مؤتمر جوميز: الكرة تبتسم في قدم فتوح.. ومواجهة بيراميدز سيتكون مختلفة

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز غدا في نصف نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

وقال جوميز خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة ستكون صعبة وسنقابل أحد أفضل الفرق في الدوري المصري التي تقدم كرة قدم جميلة ونتمنى الاستمتاع بالمباراة".

وواصل "إذا غاب أي لاعب من الفريق لدينا من يحل بدلا منه ونبيل عماد أصيب بحمل زائد مع منتخب مصر وحاول الركض عقب مواجهة موريتانيا ولكنه لم يقدر، نحاول تجهيزه بأقصى قوتنا ولكن من الصعب مشاركته ضد بيراميدز".

واستمر "نملك توازن في فريقنا وأي لاعب يستطيع المشاركة وتقديم نفس الأداء والتعليمات المطلوبة".

وتابع "خضنا مباريات ودية جيدة وكنت سعيد بالتدريبات التي أداها الاعبين في فترة التوقف والآن سنلعب بطولة مهمة ضد واحد من أقوى الفرق والقصة ستكون مختلفة، البطولة الماضية التي فزنا بها انتهت ولا يجب أن نتسلق تحت الشجرة لأننا فزنا ببطولة سابقة، للفوز بالبطولة الجديدة يجب أن نبذل أقصى ما لدينا".

وشدد "بالنسبة لأحمد فتوح كل الناس تتمنى أن يعود إلى الملعب لأنه لاعب رائع وكرة القدم تحتاج لاعب مثله، الكرة تبتسم قبل الوصول لقدم فتوح، يمكننا أن نقول إنه لاعب شوارع أي يمكنه تقديم أشياء رائعة في مساحات ضيفة ونتمنى أن تمر فترة الحظ السيء التي يمر بها في أقرب وقت".

وأضاف "مباراة الغد مختلفة عن أي مباراة سابقة ضد بيراميدز لأن الفريقين لديهم لاعبين جدد والتفاصيل الصغيرة هي التي ستحسمها".

وأكمل "من أتمنى مواجهته في النهائي؟ ما أتمناه هو تحقيق الفوز على بيراميدز وهو ما أفكر فيه حاليا ولو فكرنا فيما بعد بيراميدز سنخسر ضدهم لأن تركيزنا يجب أن ينصب على الخطوة المقبلة فقط".

واستمر "بيراميدز يملك توازن كبير بالفريق ويلعب بحدة هجومية ولا يلعب فقط بالمساحات خلف المدافعين ولكنهم أيضا يلعبون بين الخطوط ولديهم لاعبين سريعين ويمكنهم المرور في حالة واحد ضد واحد ولاعبي الوسط يحركوا الكرة جيدا وبالطبع لديهم نقاط ضعف مثل أي فريق وسنحاول استغلالها".

وأتم "الفرق الأربعة المشاركين في البطولة يمكن لأي منهم الفوز على الآخر وأقول مبروك للإمارات على استضافة مثل ذلك الحدث ومن سيشاهد تلك المباريات سيستمتع".

ويلعب الفائز من المباراة ضد الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.