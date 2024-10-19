السوبر المصري - مؤتمر يورتشيتش: اللعب أمام الأهلي والزمالك له حسابات خاصة

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 15:12

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يورشيتش - بيراميدز

يثق كورنسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز في قدرات فريقه قبل خوض منافسات كأس السوبر المصري.

وتستضيف الإمارات السوبر المصري بين 20 و24 أكتوبر الجاري بمشاركة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والزمالك.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك غدا الأحد على استاد آل نهيان في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

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وقال مدرب بيراميدز في مؤتمر صحفي: "اللعب أمام الأهلي والزمالك له حسابات خاصة، أعمل على تجهيز فريقي بالشكل الأنسب فنيا وبدينا لتحقيق الانتصار".

وأضاف "الصفقات الجديدة مميزة للغاية وأظهروا جودتهم العالية في معسكرنا الخارجي بتركيا، أعتقد أنهم سيقدمون الإضافون ويعززون المنافسة بصفوف الفريق".

وشدد "أحترم الزمالك كثيرا وكذلك الأهلي إنهما أكبر ناديين في مصر وإفريقيا، لكن في الوقت ذاته أثق في قدرات فريقي وجودة اللاعبين التي لا تقل عن لاعبيهم".

وأتم "عدم وجود جماهير لبيراميدز بالطبع يمثل إعاقة بالنسبة لنا، لكني أعمل على تحويلها إلى حافز لدى اللاعبين".

وتعاقد بيراميدز مع الرباعي: صديق أوجولا وعبد الرحمن مجدي وطارق علاء ويسف أوباما.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.

السوبر المصري الزمالك فريق بيراميدز
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