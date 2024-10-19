السوبر المصري - مؤتمر الشناوي: لعبت أمام الزمالك كثيرا.. واسألوا حسام حسن بشأن غيابي عن المنتخب

شدد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على أنه اعتاد على مواجهة الزمالك فريقه السابق قبل مواجهة الفريقين في بطولة السوبر.

وتستضيف الإمارات السوبر المصري بين 20 و24 أكتوبر الجاري بمشاركة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والزمالك.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك غدا الأحد على استاد آل نهيان في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

وقال أحمد الشناوي في مؤتمر صحفي: "ظهرت بمستوى جيد مع فريقي ولذلك أعتقد أن استبعادي من منتخب مصر ليس لأسباب فنية، يمكنكم سؤال حسام حسن بشأن ذلك".

وتابع "في النهاية أنا أقوم بعملي مع فريقي وأعمل بشكل جيد سواء تم اختياري للمنتخب أم لا".

وأجاب "اللعب أمام الزمالك؟ أحترم فترة لعبي للزمالك لكنني لاعب محترف وشاركت في العديد من المباريات أمامه منذ انتقالي إلى بيراميدز".

ويلعب الشناوي في صفوف بيراميدز منذ صيف 2018 قادما من الزمالك.

ولعب الشناوي 4 مواسم بقميص الزمالك وحقق معه لقب الدوري و3 ألقاب لكأس مصر.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.