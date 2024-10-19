السوبر المصري - الرمادي: المشاركات الإفريقية تضع عبئا على سيراميكا

يرى أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا أن جاهزية الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل مباريات السوبر المصري تضع عبئا على فريقه.

ويشارك فريق سيراميكا كليوباترا في البطولة بصفته بطل كأس الرابطة المصرية، وتعتبر تلك المشاركة هي الثانية على التوالي.

وقال الرمادي عبر قناة أبوظبي الرياضية: "الأهلي والزمالك وبيراميدز استفادوا من المشاركات الإفريقية والجاهزية الفنية والبدنية لديهم أعلى ما يضع عبئا على سيراميكا كليوباترا"

وأضاف مدرب سرياميكا كليوباترا "نفتخر بمشاركتنا في بطولة السوبر مع أقوى 3 أندية في مصر. لدينا الثقة في قدراتنات وسنبذل قصارى جهدنا".

ويشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الزمالك في البطولة الكونفدرالية.

ويصطدم سيراميكا كليوباترا بمواجهة الأهلي البطل التاريخي للمسابقة في نصف نهائي السوبر.

وتقام مواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في تمام الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

وتوج الزمالك بـ4 بطولات للسوبر المصري أعوام 2001، و2002، و2016، و2019.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.