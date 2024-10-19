تصفيات كأس العالم - تحديد ملعب مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 13:51

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - منتخب فلسطين أمام الأردن

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إقامة مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية بالأردن.

ويلعب منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية يوم 19 نوفمبر المقبل ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد الآسيوي موافقته على استضافة ستاد عمان الدولي بالأردن مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية.

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منتخب فلسطين كان قد تعادل في الجولة الماضية أمام الكويت بهدف لكل فريق.

وسجل وسام أبو علي مهاجم الأهلي هدف منتخب بلاده من ركلة جزاء، فيما شارك عمر فرج مهاجم الزمالك في جزء من المباراة.

في المقابل حقق منتخب كوريا الجنوبية انتصارا ثمينا على حساب العراق بنتيجة 3-2.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

كوريا الجنوبية 10 نقاط

الأردن 7 نقاط

العراق 7 نقاط

عمان 3 نقاط

الكويت 3 نقاط

فلسطين نقطتين.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.

منتخب فلسطين منتخب كوريا الجنوبية تصفيات كأس العالم
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