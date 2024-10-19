الدرجة الثانية - خطأ إداري يسقط البداري أمام طامية

خسر نادي البداري نقاط مباراة مركز شباب طامية ضمن منافسات دوري القسم الثاني ب بسبب خطأ إداري.

وكانت مباراة البداري أمام مركز شباب طامية قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم باحتساب نتيجة مباراة مركز شباب طامية مع البداري في الجولة الأولى والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق باحتساب نقاط المباراة لصالح مركز شباب طامية.

واعتبرت لجنة المسابقات مركز شباب طامية فائزا بنتيجة 2-0 نظرا لإشراك فريق البداري اللاعب عبدالله حمدي الذي كان من المقرر إيقافه بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء في المباريات الماضية.

ويتواجد الفريقين ضمن المجموعة الثانية من دوري القسم الثاني ب.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد طامية 3 نقاط بعدما تم إضافة نقطتين إلى رصيده.

في المقابل توقف رصيد نادي البداري عند 3 نقاط أيضا بعدما تم خصم نقطة من رصيده.

ويتصدر نادي مسار جدول ترتيب المجموعة الثانية من القسم الثاني ب برصدي 6 نقاط من مباراتين.

وتقام مباريات الدوري من دورين، يصعد من كل مجموعة الثلاث أوائل إذ ينضموا لدورة ترقي تضم 6 فرق تقام من دورين يصعد بطلها لدوري المحترفين