الدرجة الثانية - خطأ إداري يسقط البداري أمام طامية

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 13:42

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

خسر نادي البداري نقاط مباراة مركز شباب طامية ضمن منافسات دوري القسم الثاني ب بسبب خطأ إداري.

وكانت مباراة البداري أمام مركز شباب طامية قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم باحتساب نتيجة مباراة مركز شباب طامية مع البداري في الجولة الأولى والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق باحتساب نقاط المباراة لصالح مركز شباب طامية.

أخبار متعلقة:
القسم الثاني ب - إقالتان مع نهاية الجولة الثانية.. وانتصارات عديدة في الـ 6 مجموعات القسم الثاني ب - محمد عبد الله مديرا فنيا لنادي نبروه بمشاركة 167 فريقا بعد صعود "ثواني الرابع".. الكشف عن نظام القسم الثالث القسم الثالث - معتز إينو يتولى قيادة بروسيا مصر

واعتبرت لجنة المسابقات مركز شباب طامية فائزا بنتيجة 2-0 نظرا لإشراك فريق البداري اللاعب عبدالله حمدي الذي كان من المقرر إيقافه بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء في المباريات الماضية.

قد تكون صورة ‏‏كعب تذكرة‏ و‏نص‏‏

ويتواجد الفريقين ضمن المجموعة الثانية من دوري القسم الثاني ب.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد طامية 3 نقاط بعدما تم إضافة نقطتين إلى رصيده.

في المقابل توقف رصيد نادي البداري عند 3 نقاط أيضا بعدما تم خصم نقطة من رصيده.

ويتصدر نادي مسار جدول ترتيب المجموعة الثانية من القسم الثاني ب برصدي 6 نقاط من مباراتين.

وتقام مباريات الدوري من دورين، يصعد من كل مجموعة الثلاث أوائل إذ ينضموا لدورة ترقي تضم 6 فرق تقام من دورين يصعد بطلها لدوري المحترفين

الدرجة الثانية القسم الثاني ب
نرشح لكم
القسم الثاني ب - إقالتان مع نهاية الجولة الثانية.. وانتصارات عديدة في الـ 6 مجموعات القسم الثاني ب - محمد عبد الله مديرا فنيا لنادي نبروه بمشاركة 167 فريقا بعد صعود "ثواني الرابع".. الكشف عن نظام القسم الثالث خبر في الجول - الاستئناف تقضي بأحقية أندية الدرجة الرابعة في الصعود "جوها هلها".. رئيس نادي الزهور يكشف لـ في الجول معنى العبارة الغريبة على قميص الفريق القسم الثالث - معتز إينو يتولى قيادة بروسيا مصر دوري المحترفين - في ختام الجولة.. وادي دجلة يتعادل مع لافيينا سلبيا دوري المحترفين – السكة الحديد مودرن الفائز الوحيد.. وتعادل في 3 مباريات
أخر الأخبار
سعد شلبي: نظام الدوري الجديد سيجعل هناك توازن تنافسي.. ونتمنى عدم وجود مؤجلات 7 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الألماني – ليفركوزن (0)-(0) فرانكفورت.. العااارضة تمنع صاروخية مرموش 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
السوبر المصري - مؤتمر كولر: لا نعرف مدى جاهزية الدوليين.. واللعب الجماعي سيصل بنا إلى هدفنا 13 دقيقة | الكرة المصرية
قرعة كأس الرابطة - نظام جديد وتحديد المباريات والملاعب 22 دقيقة | الكرة المصرية
وزير الرياضة يفتتح كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 25 دقيقة | رياضات أخرى
السوبر المصري - مؤتمر عمر جابر: التتويج بالسوبر الإفريقي يضعنا تحت مسؤولية أكبر 28 دقيقة | الكرة المصرية
محاميه لـ في الجول: براءة إمام عاشور من تهمة الاعتداء على موظف أمن 40 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام باير ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا