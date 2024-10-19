6 غيابات تضرب يوفنتوس أمام لاتسيو.. وعودة فاجيولي وويا

تغيب 6 عناصر عن يوفنتوس خلال مواجهته المرتقبة ضد لاتسيو بالدوري الإيطالي.

ويلعب يوفنتوس أمام لاتسيو مساء السبت ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن يوفنتوس سيدخل مواجهة لاتسيو بدون كل من: تيون كووبميينيرز وأركاديوس ميليك وجليسون بريمر ونيكو جونزاليس وويستون ماكيني بسبب الإصابة

بينما تاكد غياب الجناح البرتغالي الواعد فرانسيسكو كونسيساو عن مباراة لاتسيو بسبب الإيقاف.

في المقابل استعاد يوفنتوس خدمات نيكولو فاجيولي وتيموثي ويا اللذان سيكونان مؤهلين للعب أمام لاتسيو.

يوفنتوس بقيادة تياجو موتا يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة.

فيما يتواجد لاتسيو في المركز الرابع بنفس الرصيد ما ينبأ بمواجهة من العيار الثقيل بين الفريقين.

في المقابل يتصدر نابولي ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر حامل اللقب.