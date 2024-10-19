تعيين فاران عضوا بمجلس إدارة نادي كومو

أعلن نادي كومو الإيطالي تعيين لاعبه السابق رافاييل فاران عضوا لمجلس إدارة النادي.

رافاييل فاران النادي : معتزل كومو

وكان فاران قد أعلن اعتزال كرة القدم بعد خوضه مباراة واحدة برفقة كومو في بداية الموسم الحالي.

وأشار النادي في بيان إلى أن فاران سيقوم بالمساعدة في تطوير قطاع الشباب في كومو.

وتعرض فاران مدافع كومو للإصابة في ظهوره الأول مع الفريق الإيطالي.

وخرج الدولي الفرنسي بعد 20 دقيقة فقط من اللقاء بسبب الإصابة في قدمه اليسرى.

في أواخر يوليو الماضي، أعلن نادي كومو التعاقد مع رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانتهى تعاقد المدافع، الذي توج بلقب كأس العالم مع فرنسا في 2018، مع مانشستر يونايتد في الشهر الماضي.

ووقع فاران على عقد حتى 2026 مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى النادي في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في نهاية يونيو.