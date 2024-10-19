بيولي: حققنا الأهم أمام الشباب.. ولا نملك الوقت للراحة

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 12:03

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

يرى ستيفانو بيولي مدرب النصر أن فريقه حقق الأهم بالفوز على الشباب، موضحا أنه لا يملك الوقت الكافي للحصول على الراحة.

وفاز النصر على الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي: "كانت مباراة صعبة، وحققنا النتيجة الإيجابية، وحافظنا على مسلسل انتصاراتنا".

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وأضاف "الفوز يمنحنا الثقة نحو تحقيق أهدافنا، خاصة أننا لا نملك الوقت الكافي للراحة".

وأتم "سنقدم كل جهدنا في المباراة القادمة في البطولة الآسيوية، لتحقيق المنافسة فيها".

وخطف النصر فوزا مثيرا بهدفين مقابل هدف في دربي الرياض.

وسجل هدفين النصر أيمريك لابورت وكريستيانو رونالدو، بينما أحرز هدف الشباب علي الحسين بالخطأ في مرماه.

وطرد محمد سيماكان مدافع النصر في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية.

بهذا الفوز وصل النصر إلى النقطة 17 في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 12 في المركز الرابع.

الشباب النصر الدوري السعودي
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