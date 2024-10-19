السوبر المصري - عمر كمال: أتمنى شفاء كريم فؤاد وهاني.. ونذاكر كل خصم بشكل جيد

شدد عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي أن فريقه يفتقد لخدمات كريم فؤاد ومحمد هاني منافساه على مركز الظهير الأيمن.

عمر كمال النادي : الأهلي الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال عبد الواحد عبر حساب الأهلي على فيسبوك: "أي فريق نلعب ضده في أي مباراة نذاكره بشكل جيد ونلعب على نقاط ضعفه ونقاط قوته".

وواصل "دائما نتدرب ونذاكر تعليمات مارسل كولر ونتمنى التوفيق من الله وأن نقدم شكل مشرف".

وتابع "كولر يتحدث معنا حول أشياء محددة فنية وفي جميع الأوقات لأننا يجب أن يكون لدينا خلفية عن ما يريده وما يطلبه في الملعب لأن هذا ما يؤدي إلى المكسب".

وأضاف "أتمنى من الله شفاء محمد هاني وكريم فؤاد لأنهما شخصان لا يمكن أن يتحدث عنهما أي شخص فنيا وأخلاقيا وغيابهما مؤثر ولكن الفريق مكون من 30 لاعب ولكل واحد دوره ووقته".

ويلتقي الفائز من المباراة في النهائي ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين الزمالك وبيراميدز.