كومباني: بايرن لا يحتاج الكثير من التغييرات.. وشتوتجارت كشف عن نواياه

يرى فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ أن فريقه لا يحتاج الكثير من التغييرات قبل مواجهة شتوتجارت رغم فشله في تحقيق الانتصار خلال آخر 3 مباريات.

ويلعب بايرن أمام شتوتجارت مساء السبت في قمة مرتقبة ضمن الجولة السابعة من الدوري الألماني.

وقال كومباني في تصريحات للصحفيين: "علينا أن نبذل قصارى جهدنا ولكن لدينا ثقة بنسبة 100 % أن نهجنا سينجح. نأمل أن نخطو إلى الأمام في المباراة التالية".

وأضاف المدرب البلجيكي "الأمر يتعلق بما أظهرته التحليلات الفنية. نحن سيطرنا على مباراتي أستون فيلا وفرانكفورت وحصلنا على فرص أكثر بكثير من منافسينا لكننا لم نحقق الانتصار".

وشدد "يتوجب علينا أن نكون أفضل، لكني أعتقد أنه سيكون من الغباء أن نغير كل شيء لمجرد أن النتائج لم تكن جيدة. سنواصل القتال من أجل الفوز بالمباريات".

وخسر بايرن ميونيخ أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا وتعادل مع باير ليفركوزن وآينتراخت فرنكفورت في الدوري الألماني.

ويتصدر بايرن المسابقة برصيد 14 نقطة متقدما بفارق الأهداف على لايبزيج وسيسعى للحفاظ على صدارته عندما يستضيف شتوتجارت.

بينما يحتل شتوتجارت المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط.

الجولة ذاتها ستشهد مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل آينتراخت فرانكفورت بقيادة عمر مرموش على نظيره باير ليفركوزن.

ويحتل فرانكفورت المركز الثالث بفارق نقطة عن بايرن ولايبزيج، بينما يتواجد ليفركوزن حامل لقب الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 11 نقطة.