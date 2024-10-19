أفشة: السوبر يضم أقوى 4 فرق في مصر.. ولا يمكن أن نخسر البطولة

يرى محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي أن بطولة كأس السوبر المصري تضم 4 أقوى فرق في مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال أفشة عبر حساب الأهلي على فيسبوك: "لدينا بطولة هامة في الإمارات ولا يمكن أن تكون من نصيب فريق آخر سوى الأهلي ويجب أن نسعى ونقدم ما يجب علينا ومن ينقصه شيء أن يعمل عليه لأننا لن نفوز عن طريق الكلام فقط".

وواصل "منذ وصولنا للإمارات وحتى من قبلها ونحن نركز على المباراة لأننا سنلعب مباراة قوية ضد فريق صعب يقدم كرة قدم جيدة ومع مدرب محترم".

وتابع "بطولة السوبر قوية لأنها تضم أقوى 4 فرق ولذلك نحضر أنفسنا بطريقة معينة وهي بطولة لا يمكننا نخسرها".

وشدد "يجب أن نركز جيدا ذهنيا وبدنيا وفنيا وأعتقد أن الملعب سيكون عبارة عن اللون الأحمر لأن الوجود في الإمارات مثله مثل التواجد بمصر".

وأضاف "جماهير الاهلي دائما في كل مكان والجماهير تكون خلف الكيان وليس رجل واحد وننتظر دعمهم".

وأتم "يجب أن نسعى ونتعب وإذا أدينا ما علينا وجهة نظري أن الله سيكرمنا في النهاية بالبطولة".

ويلتقي الفائز من المباراة في النهائي ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين الزمالك وبيراميدز.