مواعيد مباريات السبت 19 أكتوبر - أرسنال وريال مدريد وقمة مرموش.. ويد الأهلي في نهائي إفريقيا

يشهد اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف البطولات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

وتنطلق اليوم مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويلعب أرسنال أمام بورنموث في مواجهة مرتقبة، بينما يواجه مانشستر يونايتد نظيره برينتفورد.

وفي الدوري الإسباني يحل ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيجو.

ويلعب يوفنتوس أمام لاتسيو في قمة مرتقبة بالدوري الإيطالي.

وفي الدوري الألماني سيكون عمر مرموش على موعد مع مواجهة نارية عندما يلعب فريقه آينتراخت فرانكفورت ضد باير ليفركوزن حامل لقب المسابقة.

وفي الدوري القطري سيلعب نادي قطر بقيادة أحمد عبد القادر ضد الوكرة الذي يضم بين صفوفه حمدي فتحي.

وفي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد سيلعب الأهلي أمام فلاوزر بطل بنين.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإنجليزي

توتنام × وست هام .. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها عصام الشوالي.

بيرنتفورد × مانشستر يونايتد.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها علي محمد علي.

بورنموث × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها حسن العيدروس.

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو × ريال مدريد.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

الدوري الألماني

باير ليفركوزن × آينتراخت فرانكفورت.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5 ويعلق عليها أحمد البلوشي.

بايرن ميونيخ × شتوتجارت.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5 ويعلق عليها محمد بركات.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس × لاتسيو.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء وتذاع على قناة أبوظبي بريميوم 1 ويعلق عليها فارس عوض.

دوري نجوم قطر

نادي قطر × الوكرة.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قنوات الكاس القطرية.

دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد

الأهلي × فلاورز بطل بنين.. قام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتذاع على الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة اليد.