في أولى مباريات معسكر قطر.. الإسماعيلي يهزم البدع بخماسية
السبت، 19 أكتوبر 2024 - 01:28
كتب : FilGoal
تغلب الإسماعيلي على البدع القطري في أولى مبارياته الودية بمعسكره المقام حاليا في قطر.
وفاز الدراويش بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد الدوحة.
وتقدم نادر فرج للإسماعيلي في الدقيقة 13.
وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 18.
وسجل خالد النبريص الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 25 و47.
وأخيرا اختتم محمد بيومي الخماسية في الدقيقة 80.
وبدأ الدراويش بتشكيل مكون من: أحمد عادل - محمد نصر - عماد حمدي - محمد عمار - عبد الكريم مصطفى - نادر فرج - محمد حسن - محمد عبد السميع - محمد بيومي - خالد النبريص - مروان حمدي
وخلال الشوط الثاني شارك حاتم سكر وإريك تراوري وإبراهيم عبد العال وعمر القط ومحمد زيدان وعلي الملواني ومحمد خطاري وحسن صابر وعبد الله السعيد.
نرشح لكم
السوبر المصري - هاني سعيد: أين المفاجأة إذا فاز بيراميدز على الزمالك.. نمتلك المقومات سليمان: فزنا بالسوبر الإفريقي "الأعلى" والآن ننزل للمحلي.. وطريق الأهلي أفضل ولكن هاني سعيد: "كعب الزمالك العالي"؟ لا أحب هذه الكلمة بتواجد الصفقات الجديدة.. في الجول يكشف قائمة الزمالك في السوبر المصري السوبر المصري - اكتمال صفوف بيراميدز بوصول الثلاثي المحترف السوبر المصري - كما انفرد في الجول.. وصول الحكام إلى الإمارات الدوري المصري سيدات – انسحاب الاتحاد وفوز بـ 10 أهداف.. وهاتريك نهى يقود دجلة للانتصار القسم الثاني ب - إقالتان مع نهاية الجولة الثانية.. وانتصارات عديدة في الـ 6 مجموعات