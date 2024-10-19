في أولى مباريات معسكر قطر.. الإسماعيلي يهزم البدع بخماسية

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 01:28

كتب : FilGoal

حمد إبراهيم - الإسماعيلي

تغلب الإسماعيلي على البدع القطري في أولى مبارياته الودية بمعسكره المقام حاليا في قطر.

وفاز الدراويش بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد الدوحة.

وتقدم نادر فرج للإسماعيلي في الدقيقة 13.

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وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وسجل خالد النبريص الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 25 و47.

وأخيرا اختتم محمد بيومي الخماسية في الدقيقة 80.

وبدأ الدراويش بتشكيل مكون من: أحمد عادل - محمد نصر - عماد حمدي - محمد عمار - عبد الكريم مصطفى - نادر فرج - محمد حسن - محمد عبد السميع - محمد بيومي - خالد النبريص - مروان حمدي

وخلال الشوط الثاني شارك حاتم سكر وإريك تراوري وإبراهيم عبد العال وعمر القط ومحمد زيدان وعلي الملواني ومحمد خطاري وحسن صابر وعبد الله السعيد.

الإسماعيلي البدع القطري خالد النبريص
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