المدير الرياضي لفرانكفورت يكشف سر تطور عمر مرموش مع الفريق

تحدث تيمو هاردونج المدير الرياضي لأينتراخت فرانكفورت الألماني عن تطور عمر مرموش جناح منتخب مصر ونجم الفريق.

وقال هاردونج في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "عمر مرموش متواجد في الدوري الألماني منذ بعض الوقت واعتدنا اللعب ضده قبل التعاقد معه"؟

وأضاف "رأينا أنه لاعب واعد وبجودة عالية في أرضية الملعب لأنه يمثل تهديدا للخصم".

وأكمل "عمر لاعب موهوب للغاية ونعلم ذلك منذ البداية، ونعلم أن لديه فرص واعدة يجب العمل عليها".

وأوضح "هذا ما نفعله منذ البداية، حيث نعمل على تطوير مهاراته كثيرا على المستوى الفردي والجماعي في التدريبات، وكذلك على مستوى اللياقة البدنية".

وتابع هاردونج "نحلل مستواه بشكل مستمر حتى نواصل العمل على نقاطه المميزة لرفع مستواه لأقصى درجة ممكنة في المباريات".

وواصل "هذه العملية تتطلب رغبة تامة من اللاعب للعمل وبذل كل الجهد وامتلاك الدافع للتطور، وهذا كان يملكه مرموش".

واختتم "عقليته زادت من فرصه الواعدة للتطور بالشكل الأمثل ووضع اسمه كأحد العناصر الهامة في فريقنا".

وأعلنت لعبة FC25 فوز عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الألماني.

وتواجد عمر مرموش نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت ضمن المرشحين للتتويج بالجائزة رفقة هاري كين ومايكل أوليس ثنائي بايرن ميونيخ وآخرين.

وسبق لمرموش المنافسة على الجائزة في العام الماضي ولكنه لم يتوج بها.

وهذا ما قدمه مرموش خلال شهر سبتمبر:

عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)

لعب: 3.

سجل: 5.

صنع: 2.

عدد الدقائق: 265.

نسبة التمريرات الصحيحة: 80%.

وفاز عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت بجائزة أفضل لاعبي فريقه خلال شهر سبتمبر.

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وتنافس مرموش على جائزة أفضل لاعبي فريقه مع المهاجم هوجو إيكيتيكي والحارس كواو سانتوس.

وواصل الدولي المصري تألقه الذي بدأ منذ انطلاق الموسم مع فريقه الألماني.

وأحرز عمر 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

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وأسهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

واختير مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة السادسة للدوري الألماني.

مرموش سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش كأفضل لاعب في الجولة، وضمن فريق الجولة السادسة من الدوري.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 6 جولات، أكثر من أي لاعب آخر.

فقد اختير ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة من قبل.