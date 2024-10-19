كارسدورب: مورينيو وصفني بالخائن 8 مرات وتمادى كثيرا.. وأراد إرسال رسائل عن طريقي

أقر ريك كارسدورب لاعب بي إس في أيندهوفن الحالي وروما السابق أن جوزيه مورينيو وصفه بالخائن 8 مرات.

وتدرب اللاعب البالغ من العمر 29 عاما تحت قيادة سبيشال وان في روما.

وقال اللاعب الهولندي في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت إيطاليا: "مورينيو تمادى كثيرا ضدي، ولم يعتذر أبدا عن مناداتي بالخائن، لأنه ليس من هذا النوع الذي يعتذر".

وشدد "لاحظت أنه كان يحاول إحياء العلاقة، لكنني لم أرغب في ذلك، في غرفة خلع الملابس، وصفني بالخائن 8 مرات، لكن لم يكن عليه أن يفعل ذلك علنا".

وأكمل "الأمر بدأ عندما غادرت الملعب أثناء مباراة دربي التي خسرناها أمام لاتسيو، ذهبت لإحضار معطفي بسرعة وكان مورينيو منزعجا من ذلك".

وواصل "كانت النتائج سيئة وأعتقد أنه أراد إرسال رسائل باستخدامي بعد المباراة ضد ساسولو".

وأتم "لا يزال لدي بعض المحادثات المضحكة من الأيام الأولى مع مورينيو محفوظة على هاتفي".

وخرج مورينيو ووجه انتقادات قوية للاعبيه بعد التعادل مع ساسولو في نوفمبر 2022.

وأكد مورينيو في حوار بعد المباراة: "الفريق تعرض للخيانة عن طريق لاعب غير محترف وخان الجميع".

وتابع "لم أحب ذلك وأخبرته بأن يبحث عن فريق آخر، ولو أن ذلك الأمر صعب".

ولم يقل مورينيو أن ذلك اللاعب المقصود هو كارسدورب، لكن الإعلام عرف الأمر، والآن الهولندي أكد القصة.

وعاد كارسدورت إلى هولندا من بوابة أيندهوفن في الصيف الماضي دون مقابل بعد انتهاء عقده.