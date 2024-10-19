السوبر المصري - هاني سعيد: أين المفاجأة إذا فاز بيراميدز على الزمالك.. نمتلك المقومات

يرى هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز أن فوز فريقه على الزمالك في نصف نهائي السوبر المصري لن يكون مفاجئا إن تحقق.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

وقال المدير الرياضي لـ بيراميدز عبر أون تايم سبورتس: "أين المفاجأة إذا فاز بيراميدز على الزمالك، الفريق يمتلك الإمكانيات والمقومات التي تساعده على الفوز".

وأضاف "الفروق ليست كبيرة بين الفرق الـ 4، وعامل الجمهور لا زال مؤثرا".

وتابع "بيراميدز حقق لقب كأس مصر وأصبح مطالبا بتحقيق مزيد من الألقاب".

وواصل "نريد الفوز على الزمالك وهو ما نركزه عليه، ولن يفرق من سنواجه في نهائي السوبر".

وأتم "نتائج بيراميدز ضد سيراميكا ليست الأفضل في المواجهات السابقة بالدوري".

هاني سعيد: بيراميدز لو كسب الزمالك "مش مفاجأة" 💣 ويرد على سؤال 🤔 "لو كسبت تتمنى تقابل الأهلي ولا سيراميكا؟"#ليالي_السوبر pic.twitter.com/mn1BHEsbr4 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 18, 2024

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.