سليمان: فزنا بالسوبر الإفريقي "الأعلى" والآن ننزل للمحلي.. وطريق الأهلي أفضل ولكن

تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عن استعدادات الفريق لخوض منافسات كأس السوبر المصري في الإمارات.

وقال سليمان في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "فزنا بالسوبر الإفريقي الأعلى والآن ننزل للسوبر المحلي. السوبر المصري المحلي أقل درجة قليلًا لأن المستوى الإفريقي أعلى".

وأضاف "نتمنى أن تكون الإمارات فأل خير لنا كالعادة وأن نحقق المزيد من الانتصارات في مدينة أبو ظبي".

وأكمل "أتينا بـ 25 لاعبا وأعتقد أن لدينا 90% من القوام الأساسي للفريق. الاستعدادات تسير بشكل جيد".

وعن مواجهة بيراميدز قال: "بيراميدز فريق قوي ولديه إمكانيات مادية مرتفعة ومحترفين مميزين. عامل الجمهور سيكون له دور كبير معنا".

واختتم "طريق الأهلي أفضل منا حيث سيلعب في الثامنة مساء وأمام سيراميكا، بينما سنواجه بيراميدز وهو الخصم الأقوى في الخامسة مساء، ولكننا نحب التحديات".

وجاءت مباريات نصف نهائي السوبر كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.