باريس سان جيرمان المستفيد.. موناكو المنقوص يتعثر ضد ليل

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 00:41

كتب : FilGoal

ليل - موناكو

تعثر موناكو ضد منافسه ليل وتعادل دون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وحصل الهولندي جوردان تيزي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 61، وظل موناكو منذ ذلك الوقت يلعب بـ10 لاعبين فقط.

وكان لموناكو الفرصة في الوصول للنقطة 22 وضمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، لكن لم يتمكن من تحقيق ما يكفي من أجل ذلك.

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وبالتالي الآن باريس سان جيرمان المستفيد من هذه النتيجة.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني بـ17 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه فريق العاصمة الفرنسية منافسه ستراسبورج اليوم السبت.

وإذا حقق سان جيرمان الفوز سيتساوى مع موناكو في عدد النقاط.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد موناكو للنقطة 20 في صدارة جدول الترتيب، ووصل ليل للنقطة 14 في المركز الرابع.

وعلى الجانب الآخر يتواجد ستراسبورج في المركز السابع برصيد 10 نقاط، وبالتالي لن يكون خصما سهلا أمام باريس.

ليل موناكو باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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